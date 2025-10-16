Mejores momentos | 16 de octubre
“Lo que empezó siendo una broma se ha convertido en realidad”: el ‘tío’ Álex pasa a la Gran Final con casi 2.000 euros
Álex llega al programa con una misión: llevar a sus sobrinas a un teatro musical y preparar su siguiente viaje a México. ¿Lo conseguirá?
“Cualquier ayuda será bien recibida”, y vaya si la obtuvo. Tras ganar varios paneles, Álex resolvió el panel con bote: “Solomillo en salsa de cerezas”. A lo que Jorge Fernández comentó: “¡Yo no le he probado nunca!”. A nosotros se nos hace la boca agua, desde luego.
Así, con 1.875 euros, de los que 1.000 correspondían a la barra de sonido que ganó con el gran premio, Álex pasa a jugar la gran final. ¡Mucha suerte!
