Iñigo Martínez: "La gente seguramente una las cosas porque saben que soy vasco"

Iñigo Martínez, futbolista del Al-Nassr FC de la Liga Profesional Saudí, ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de Cope y ha hablado sobre la polémica que ha generado el hecho de haber jugador con la selección española tras aparecer con una estelada en la celebración del FC Barcelona por LaLiga el pasado mes de mayo.

"No tiene nada que ver. Una cosa es que yo piense o crea que lo ideal o que esté a favor de que un pueblo donde la mayoría, o casi la mayoría, sienta o crea que pueden ser libres de opinar o manejar a su antojo el país o la ciudad... Y yo estoy a favor de eso o en contra, pero eso no quiere decir de que como estoy a favor de la independencia o les arrope en cierta forma o en ciertos aspectos, no quiera ir a la selección. Ni mucho menos. Una cosa no tiene que ver con la otra", ha argumentado Iñigo Martínez en la entrevista con Juanma Castaño.

"Eso no es así. Si no habría sido yo el primero en rechazar la convocatoria dese el minuto 1, no solo la absoluta sino la Sub-20. La gente seguramente una las cosas porque saben que soy vasco, seguramente venga por eso", ha apuntado el defensa de Ondárroa.

"Si no hubiera querido ir, hubiese sido el primero. Nunca me he escondido"

Iñigo Martínez ha asegurado que "nunca me he escondido" y ha afirmado que la gente mezcla política con el fútbol y una cosa no tiene nada que ver con la otra"

"Si no hubiera querido ir, hubiese sido el primero. Nunca me he escondido, en el sentido de voy a soltar la mentira esta... Siempre he ido de cara. Creo que sería malo a estas alturas de que volviera a estar en esa lista. ¿A quién no le gustaría jugar un Mundial o una Eurocopa? Otra cosa es que la gente mezcla política con el fútbol y una cosa no tiene nada que ver con la otra", ha explicado Iñigo Martínez.

"Tanto en Euskadi como en Catalunya hay una identidad muy fuerte y eso merece respeto, nada más", ha añadido el actual futbolista del Al-Nassr FC.

"Si me preguntas quién quiero que gane (el Mundial) evidentemente voy a decir España porque tengo muchos amigos, he estado allí, he competido por España y creo que nunca me he escondido, siempre he ido de cara y de hecho tuve una charla con el seleccionador, le deseo lo mejor y ya está", ha aclarado el futbolista vasco.

Respecto a su salida del Barcelona, Iñigo Martínez ha justificado que hay veces que las ofertas "llegan" y "era subirse al tren o no".

"Estas ofertas llegan y un año te quiere un equipo y al año siguiente no te quiere, así que era subirse al tren o no. Yo con la edad que tenía y lo que había conseguido en el Barça pues tomé la decisión de que lo ideal era dar un paso al lado y disfrutar de otro país, otra experiencia y otra cultura", ha aclarado Iñigo Martínez.

El futbolista vizcaíno también ha reconocido que le costó comunicarle a Hansi Flick su decisión de salir del Barcelona.

"Con Flick la relación fue excepcional y yo intenté devolverle todo lo que me dio. Le tengo un cariño enorme y mantengo una buena relación con él. Para él era una pieza clave y cuando me voy se le rompe un poco el puzzle sin esperarlo. Ni me atrevía a decirle a Flick que me iba", ha admitido Iñigo Martínez.

El defensa central también analizó la exigencia de jugar en primera división y cómo ha cambiado la preparación de los jugadores en los últimos años.

"Llevo 15 años en Primera División y se hacen largos. Tienes que estar al pie del cañón constantemente y no somos conscientes de la presión que supone ser un jugador del Barça. No te puedes saltar ni una media y eso afecta. Ya no sirve tener calidad, tienes que ser un atleta", concluye el futbolista de 34 años.

