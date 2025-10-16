David Bustamante se sincera y reconoce cuándo pensó en dejarlo: "Esa parte fue muy dura"

Termina pronto su última gira y lo hace con un repertorio renovado. David Bustamante dará una serie de conciertos en los que cantará temas inéditos, de su puño y letra.

El consagrado artista se ve en un buen momento de creatividad musical, también personal, en el que desea seguir compartiendo con el público su obra en los más de 50 conciertos programados.

"Ha sido brutal, es la gira de mi vida", exclamaba David, que ha recurrido a sus grandes éxitos 'de siempre' intercalados con las nuevas canciones de su último álbum 'Inédito'.

Una carrera reencontrada

Recordaba también la vorágine de sus inicios. No le resultó fácil pasar del anonimato a verse expuesto ante todo el país, como él mismo dice. Sin embargo con los años ha encontrado una serenidad que ansía y saborea cada vez más.

Insiste en la idea de reencontrarse o volver a encontrar motivaciones pasadas, reenamorarse de su profesión. Lo ha conseguido y fruto de ello es su su nueva batería de canciones recogidas en 'Inédito', álbum que define como un punto de inflexión: "Es el principio del resto de mi carrera. Estoy disfrutando mucho".

"Todos tenemos un corazoncito"

Con los años, y más con la explosión de las redes sociales, David Bustamante ha sido objetivo de feroces e incomprensibles críticas. Él se centra en lo positivo y trata de concienciar a los más jóvenes de no hacer daño: "A veces estás más débil y los golpes calan".

El cantante rechaza la crueldad y opta por valorar las buenas palabras y en su defecto los silencios: "Si no vas a aportar nada positivo, vale más no abrir la boca".

Canción inédita

Más adelante deleitaba a los presentes y a los espectadores de Espejo Público con uno de esos nuevos temas inéditos. Lo hacía guitarra en mano.

Justo después respondía a las preguntas del periodista Nando Escribano. Aunque no piensa que el mundo musical de hoy en día sea más complicado el que se encontró él a su llegada, sí aprecia que se encuentra "monopolizado por un estilo".

"Siempre es difícil" sentenciaba antes de admitir que en los perores momentos barajó arrojar la toalla y alejarse definitivamente del ojo público al verse perseguido por la prensa del corazón a todas horas: "Cuando me seguían cinco coches 24/7. Esa parte fue muy dura. (...) He hecho todo lo posible por tener estos dos mundos: el escenario y mi vida".

"La admiración es parte del amor y la pasión", era su bonita respuesta a la siguiente pregunta de Nando. Puedes ver todas en el vídeo.

