Nuria Roca, muy orgullosa de su marido, Juan del Val, tras ganar el Premio Planeta 2025: "No eres consciente..."

Este pasado miércoles, 15 de octubre, Juan del Val ha vivido uno de sus momentos más especiales e importantes en su carrera como escritor convirtiéndose en el ganador del Premio Planeta 2025 con su novela: Vera, una historia de amor.

Juan del Val posando con el Premio Planeta 2025 | Gtres

Un premio muy importante para él que dedicó a su mujer, Nuria Roca, que estuvo apoyándole durante la gala. Y aunque intentó no robar a su marido nada de protagonismo, las emotivas palabras que le dedicó Juan del Val hicieron que todas las miradas se centrasen en ella durante su discurso: "Pero este premio es para una persona que es Nuria, porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, llevo 30 años mirándote, casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Te amo, eres mi vida, te quiero". En el vídeo de arriba te dejamos su discurso al completo.

Juan del Val y Nuria Roca, en la gala Premio Planeta 2025 | Gtres

Y, horas después de estas emotivas palabras por parte de su marido, la presentadora de La Roca ha hecho uso de sus redes sociales para dedicar una preciosa felicitación a su marido por hacerse con este premio literario, valorado en 1 millón de euros.

"La vida, nunca se sabe... Tú no eres consciente pero mientras ibas construyendo a VERA, y no me preguntes por qué porque yo tampoco lo sé, yo te iba haciendo fotos, siempre de vacaciones, porque hasta de vacaciones te has entregado en cuerpo y alma a Vera... Mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado... cómo Antonio se convertía en un cómplice arrebatador, cómo Diego me hacía sufrir más de la cuenta, cómo quería ser amiga de Gabi, cómo el marqués lo contaminaba todo, cómo Alba se postulaba para tener su propia novela, cómo yo misma acompañaba del brazo a la madre de Antonio a la Feria, cómo esas dos madres sabían lo que se decían sin mediar palabra, cómo Vera ya no tenía miedo a equivocarse... Cómo el amor transcurría en todas direcciones, en cada personaje y en cada relación, cómo eres capaz de crear un universo único... tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas Juan... GRACIAS!", escribe Nuria Roca en este post que ha acompañado de una galería de imágenes de su marido trabajando en su novela.