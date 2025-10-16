“Eres el amor de mi vida”: Begoña dice sí a la propuesta de matrimonio de Gabriel

Begoña y Gabriel han vivido un emotivo reencuentro tras la fallida propuesta de matrimonio en Sueños de libertad. La enfermera, entre dudas y sinceridad, le confesó que su indecisión no tenía que ver con sus sentimientos.

Gabriel le aseguró que su amor es verdadero y que desde que la conoció supo que era la mujer de su vida. Convencida de sus palabras, Begoña decidió dar el paso y aceptar su propuesta. Ambos, llenos de ilusión, compartieron la feliz noticia con Julia, marcando así el inicio de una nueva etapa en su historia de amor.