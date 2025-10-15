Antena 3 LogoAntena3
Tensión entre la asistente de José Luis Ábalos y los periodistas, a las puertas del Congreso: "Hay que desequilibrarlo, ¿no?"

La noticia política del día es la comparecencia de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. Sin embargo la jornada ha comenzado con sobresalto para la prensa que aguardaba al exministro antes de acudir a su cita.

Asistente Ábalos nerviosa

Andrés Pantoja
Publicado:

La reacción de Susanna Griso era de estupefacción. La asistente de José Luis Ábalos trataba de impedir a toda costa que la prensa hablara con el exministro de Transportes momentos antes de dirigirse a comparecer en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos que le investigan en relación al caso Koldo.

"Con todo lo que le va a caer"

Aparentemente nerviosa la mujer pedía a los periodistas, que esperaban la salida de Ábalos por uno de los accesos alternativos del Congreso de los Diputados, que no hicieran preguntas al investigado. Para no desequilibrarlo, decía.

"A una persona que va a ir donde él va ahora mismo, con lo que le va a caer (...)", justificaba así que no se le podía interrumpir, en su concentración, suponemos. Huelga decir que la decisión del Tribunal Supremo sobre su ingreso en prisión se conocería hoy mismo.

"No quiero que le metáis la alcachofa"

Los compañeros pedían tranquilidad a la asistente del exministro, pero ésta, viendo que no iba a poder imponer el silencio, ni tapar todos los objetivos, se situaba delante de las cámaras y los micrófonos, llegando a apartarlos con sus manos.

Pese a las dificultades y los momentos tensos en los que los cámaras exigían que no les tocara sus instrumentos de trabajo, dado que se encontraban en la calle, los profesionales de la información conseguían captar la imagen de José Luis Ábalos introduciéndose en el taxi que le llevaba al Tribunal Supremo, entre las advertencias de la asistente: "No me vayas a sacar".

"Él va a perder"

El ambiente estaba caldeado y en un momento dado parece que a la mujer el subconsciente le jugaba una mala pasada: "(...) Él va a perder, eh... Hay que desequilibrarlo, ¿no?".

¿Se refería a la libertad?, ¿Iba Ábalos al Supremo convencido de que se decretaría su encarcelamiento?

