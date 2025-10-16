El tenso momento entre Koldo y los periodistas tras impactar una cámara en su cara: "No me agredáis"

Media hora antes de su citación en el Tribunal Supremo por su implicación en el 'caso Koldo', el exasesor del exministro José Luís Ábalos, salía junto a su abogada, Leticia de la Hoz. Les esperaban varios medios de comunicación. Koldo García ha tenido varios incidentes al chocar varias veces micrófonos o cámaras contra su cara: "Ya van tres".

"Que no me empuje", le decía el exasesor al reportero, y justo unos segundos después una cámara impactaba levemente, sin intención de agredir, contra su rostro. Koldo se toca la zona del impacto, mira su mano y después a la persona que porta la cámara. Permanece callado mordiéndose la lengua para posteriormente declarar: "He atendido siempre a los medios de comunicación, lo único que pido es que no me agredáis".

Mientras caminaban hacia el parking para coger el coche y poner rumbo a Supremo, la abogada ha quedado atrás, por lo que el exasesor ha intentado apartar al reportero para que Leticia pudiera estar a su lado, pero finalmente ha rodeado a los medios presentes. Finalmente el último incidente que contabiliza Koldo, sucede casi al final de su trayecto cuando el micrófono vuelve a tocar su cara. "Ya van tres, le pido por favor que se comporte", pide.

