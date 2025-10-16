SUCEDIÓ EL 11 DE OCTUBRE
Revelan la causa de la muerte de Diane Keaton tras su inesperado fallecimiento a los 79 años
Diane Keaton nos dejó el pasado sábado 11 de octubre. Su fallecimiento sobrecogió al mundo, siento totalmente inesperado. Ahora, su familia ha compartido la causa de la muerte y ha dado las gracias a quienes les han escrito.
Publicidad
La muerte de Diane Keaton fue completamente inesperada. Hasta la fecha, la actriz había mostrado un buen estado de salud y nada hacía presagiar lo que iba a suceder el sábado 11 de octubre.
Tras varios días de especulaciones y dudas, la familia ha hecho las declaraciones pertinentes y ha aclarado la causa de la muerte. De igual modo, han querido tener palabras de agradecimiento ante todas las personas que han rendido tributo a la eterna Diane Keaton.
"La familia de Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane", comienzan explicando para aclarar que "falleció de neumonía el 11 de octubre".
Asimismo, en este comunicado compartido por People, los miembros de su familia han querido homenajear a Diane con unas bonitas palabras con las que pretenden extender su legado: "Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado".
Así pues, una neumonía fue la responsable de llevarse a la estrella de Hollywood. Una actriz que perdurará siempre en nuestras memorias, con películas tan imborrables como Annie Hall o El padrino.
Publicidad