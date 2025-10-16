Revelan la causa de la muerte de Diane Keaton tras su inesperado fallecimiento a los 79 años

La muerte de Diane Keaton fue completamente inesperada. Hasta la fecha, la actriz había mostrado un buen estado de salud y nada hacía presagiar lo que iba a suceder el sábado 11 de octubre.

Tras varios días de especulaciones y dudas, la familia ha hecho las declaraciones pertinentes y ha aclarado la causa de la muerte. De igual modo, han querido tener palabras de agradecimiento ante todas las personas que han rendido tributo a la eterna Diane Keaton.

"La familia de Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane", comienzan explicando para aclarar que "falleció de neumonía el 11 de octubre".

Diane Keaton en 2024 | Getty Images

Asimismo, en este comunicado compartido por People, los miembros de su familia han querido homenajear a Diane con unas bonitas palabras con las que pretenden extender su legado: "Amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado".

Así pues, una neumonía fue la responsable de llevarse a la estrella de Hollywood. Una actriz que perdurará siempre en nuestras memorias, con películas tan imborrables como Annie Hall o El padrino.