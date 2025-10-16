Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 16 de octubre

Irene le dedica el panel de la letra oculta a su madre: “¿Vosotros cogéis a números desconocidos?”

Irene resuelve por 275 euros el panel y cuenta una divertida anécdota sobre su madre con la que seguro te identificarás

Irene le dedica el panel de la letra oculta a su madre, “¿Vosotros cogéis a números desconocidos?”

Marta García
“Me pongo a la defensiva al recibir una llamada de un número desconocido”, esa era la respuesta al panel que Irene que resolvió el panel a la perfección. Esta estudiante de criminología de segundo de carrera no dudó ni un momento en dedicar el panel de la letra oculta a su madre. Y es que, como aseguró: “Siempre se pone supernerviosa al recibir una llamada de un número desconocido”.

El debate estaba servido. “¿Vosotros cogéis a números desconocidos?”, preguntó Jorge Fernández. Por su parte, Irene aseguró que nunca respondía mientras que Marta en cambio se aventuró: “Yo sí, ¿quién sabe? Igual te cambia la vida”.

A lo que Jorge remató con lo que todo el mundo pensaba: “Sí, pero a peor”. Y es que, ¿a quién no le han despertado de una buena siesta justo después de comer?

