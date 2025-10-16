Antena 3 LogoAntena3
Investigación abierta

Esto es lo que cobra José Luis Ábalos como diputado en el Congreso: la nómina de la que vive el exministro

José Luis Ábalos ha esquivado la entrada en la cárcel tras negarse a declarar ante el juez. Repasamos la nómina de la que vive ahora el exministro.

La nómina de Ábalos.

Espejo Público
Publicado:

José Luis Ábalos necesita su nómina de diputado en el Congreso para vivir. Es el único ingreso que tiene registrado en este momento ya que el resto del dinero lo tendría en el extranjero. El exministro ha esquivado la entrada en prisión tras negarse a declarar ante el juez aunque desde el Tribunal Supremo no descartan su entrada en prisión una vez que se acerque el juicio.

Raúl Marqueta, periodista de política en Antena 3 Noticias, asegura que fuera de la Cámara entre los diputados se comenta que lo que cobra Ábalos del Congreso es su única fuente de ingreso ahora mismo. José Luis Ábalos gana algo más de 5.000 euros al mes. Tiene un salario base de 3.000 euros, al que se suma un extra de 2.000 euros que tienen todos los diputados que provienen de fuera de Madrid. En su caso, él es diputado por la comunidad valenciana.

Además, cobra otro pico por ser miembro de la comisión de peticiones a la que cualquier ciudadano puede enviar peticiones que los diputados estudian y desde ahí derivan al Gobierno, Fiscalía o defensor del pueblo. Ábalos está en esa comisión desde que está en el grupo mixto y cobra un extra de 1.200 euros. En total percibe un salario mensual de 5.581,90 euros como diputado. Un acta al que no ha renunciado pese a estar en el foco de la investigación.

La actividad de Ábalos en el Congreso tras su entrada en el grupo mixto

Desde que entró a formar parte del Grupo Mixto en el Congreso su actividad ha sido escasa. Ábalos ha intervenido una vez en el pleno en un debate sobre la amnistía y ha hecho 3 preguntas al Gobierno por medio escrito.

