Avance exclusivo: una voz rota y llena de verdad promete revolucionar a los coaches en La Voz

Miguel Prieto llegará al escenario con su guitarra para interpretar ‘Say something’ en las Audiciones a ciegas de La Voz... ¿logrará que alguno de nuestros coaches gire su silla al escucharle?

El plató de La Voz se prepara para recibir una de las actuaciones más inesperadas de las Audiciones a ciegas. Miguel Prieto, un joven artista con una historia llena de ilusión, llega dispuesto a darlo todo y a cumplir uno de los sueños más importantes de su vida: entrar en La Voz.

Con una voz única y una interpretación cargada de emoción, Miguel promete una actuación intensa y honesta que no dejará a nadie indiferente. El talent interpretará ‘Say something’ en el escenario de La Voz. Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra se enfrentarán a una de esas decisiones que marcarán la noche.

Podemos adelantar que su paso por el escenario estará lleno de magia, sentimiento y una conexión especial con la música. Un momento que recordará por siempre y que promete ser uno de los más destacados de este viernes.

¿Logrará que alguno de los coaches gire su silla al escucharle? ¿Cómo reaccionarán al escuchar esta voz tan especial? Descubre como arranca esta Audición en el vídeo de arriba.

Yatra saca la mejor versión de cada uno de sus compañeros: “Te lleva por un viaje infinito”

