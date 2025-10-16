Antena 3 LogoAntena3
Joseba Arguiñano, el hombre que ha heredado el don de la cocina de su padre, esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles

El hijo de Karlos Arguiñano nos cuenta cómo es criarse en una familia cuya felicidad reside en las sonrisas que provocan los fogones.

Joseba Arguiñano y Karlos Arguiñano

El apellido Arguiñano es sinónimo de sabor, cocina y pasión. Karlos Arguiñano es el cocinero más querido de nuestro país, que desde hace años aparece en nuestras televisiones junto a Joseba, su hijo.

Joseba Arguiñano heredó la pasión por la cocina y con tan solo 13 años hizo su primera aparición pública en la televisión, haciendo unos huevos rellenos junto a su padre. Desde entonces, no se ha apartado de los fogones.

Además de la comida, la familia es uno de los principales pilares para la saga Arguiñano, que continúa unida como el primer día y transmitiendo de generación en generación el espíritu de trabajo que les caracteriza.

Para el clan Arguiñano, la cocina es sinónimo de amor, cariño y felicidad. Con sus recetas, buscan sacar sonrisas a los comensales, algo que les ha llevado a lo más alto. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!

