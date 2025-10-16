Huida de película en el Hospital de Jerez: un preso se descuelga con sábanas y escapa de madrugada

Un preso ingresado en el Hospital de Jerez se ha fugado esta madrugada deslizándose por la fachada con sábanas anudadas. Cuando el equipo de turno acudió a primera hora a pasar planta, se topó con la escena: “Cuando el personal de Enfermería ha entrado en la habitación a primera hora para tomar la temperatura y las constantes, se encontraron la habitación vacía, la ventana abierta y las sábanas colgando. Había vigilancia policial en la puerta, por fuera”, relatan trabajadores del centro.

Según las fuentes consultadas, la huía se habría producido en torno a las 04:00 y en un patinete eléctrico. “Al parecer estaba en el Hospital custodiado para ser ingresado en prisión tras el alta médica”, subrayan los mismos empleados. El interno, que padecía sarna, habría completado la maniobra utilizando después un patinete eléctrico para alejarse del recinto sanitario.

La ventana, el punto débil

Personal del hospital añade que las ventanas del área no cuentan con sistemas de bloqueo específicos, lo que pudo facilitar la maniobra. En palabras de trabajadores consultados, son “las de toda la vida de aluminio de doble hoja”.

La Policía Nacional confirma que la investigación está abierta y que todos los esfuerzos se centran en localizar y detener al fugado para su puesta a disposición judicial. Por el momento, no han trascendido datos de identidad ni de la causa penal que motivó su custodia médica previa al ingreso en prisión.

Desde la dirección del Área Sanitaria no se han ofrecido declaraciones por ahora.

A la espera de avances en la búsqueda, fuentes conocedoras del caso apuntan a que se revisarán circuitos de custodia, ubicaciones de pacientes judicializados, sistemas de anclaje y cierre de ventanas y protocolos de comunicación entre Policía y personal sanitario para minimizar riesgos en futuras atenciones.

