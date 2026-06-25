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LEY DE NIETOS

Choque entre Chema Crespo y Alfonso Serrano (PP) por la nacionalización de descendientes de exiliados: "Tremendamente grave, injusto y tramposo"

La Ley de nietos permitiría conceder la nacionalidad a cientos de miles de descendientes que "ni ellos ni sus padres han pisado España", aseguraba el político, mientras que el periodista tachaba de "tremendamente grave, injusto y tramposo" su argumentario.

Crespo Vs. Serrano

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Alfonso Serrano, senador del Partido Popular y secretario general del PP de Madrid comparte la convicción de su partido sobre las intenciones que tendría el Gobierno con la nacionalización de descendientes de exiliados españoles. Exige transparencia al Ejecutivo: "Hay 2,3 millones de solicitudes de nacionalización de personas que no han vivido, ni ellos ni sus padres, ni han pisado España. Si son nacionalizadas este año, tendrán derecho a voto en autonómicas y generales el año que viene".

El político madrileño atribuye al Ejecutivo una "urgencia en contratar a empresas externas para agilizar este proceso en los consulados". Según Serrano esta presunta nacionalización masiva que pretende el Gobierno ha de hacerse antes de final de año "porque si no, no entran en el proceso electoral".

"No hace falta ningún tipo de vínculo"

Exponía los datos de ciudadanos hispano-argentinos vinculados a la Comunidad de Madrid: 36.000 a día de hoy. Cifra que compara con las más de 600.000 solicitudes, que afirma que se han realizado "solo en Buenos Aires". Advierte que de hacerse efectivo ese incremento de personas en el censo, los hispano-argentinos con derecho a voto pasarían de unos 30.000 a 160.000 "en menos de un año".

Por último el del PP aseguraba que a la hora de elegir lugar para inscribirse "no hace falta ningún tipo de vínculo", afirma que cualquiera podría engrosar el censo de Madrid "aunque su abuelo fuera de Llanes".

"¡Esto es acojonante!"

Chema Crespo, director de 'Público.es', negaba a Alfonso Serrano, que por su parte ironizaba: "Otro bulo, como el de Ábalos". El periodista respondía indignado y reprochaba al senador que cuestionara "la vigencia del sistema democrático en España": "¡Esto es lo último! ¡Es acojonante!".

"Cada vez que llegan procesos electorales que no os satisfacen, cuestionáis el sistema", decía Crespo, que consideraba "tremendamente grave, injusto y tramposo" la insinuación de los populares, defendiendo la integridad de los procesos de regularización.

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