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"Esto pasa a ser la escena de un crimen": la segunda entrega de Una fiesta de muerte, muy pronto en Antena 3

Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge protagonizan la segunda entrega de este intrigante juego de asesinatos presentado por Àngel Llàcer.

"Esto pasa a ser la escena de un crimen": la segunda entrega de Una fiesta de muerte, muy pronto en Antena 3

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Patri Bea
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Una fiesta de muerte vuelve a Antena 3. Tras el éxito de su primera entrega, el programa más misterioso y exclusivo de la televisión volverá a abrir sus puertas muy pronto en el Prime Time de la cadena.

Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge serán los protagonistas que deberán resolver un misterioso crimen en esta segunda entrega.

Àngel Llàcer volverá a ejercer de anfitrión de esta fiesta, guiando la investigación y aportando las claves necesarias para acercar la verdad a sus siete invitados. Una velada que, en esta ocasión, lleva por título Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc. ¡No te la pierdas, muy pronto en Antena 3!

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