Los vecinos consiguen expulsar de un pueblo a un supuesto acosador de menores: "Vente conmigo a casa"

San Millán de la Cogolla, así se llama el pueblo riojano que ha conseguido expulsar a un individuo acusado de acechar a ocho niñas menores de entre nueve y dieciséis años "Que se lo lleven o aparecerá muerto". Este jubilado ha desatado el pánico durante la celebración de unas fiestas por intentar llevarse a menores de edad.

Tras los hechos, los vecinos de San Millán llamaron a la Guardia Civil y el acusado fue detenido pero, al día siguiente quedó en libertad. Ante esto, un grupo de personas convocaron una manifestación en la puerta de la casa del supuesto acosador para pedir que se fuera y por ello, el hombre ha abandonado el pueblo con sus pertenencias.

Contamos con Adrián Díaz, padre de una de las niñas a las que intentó forzar. "Tuvo un altercado nocturno en el que perseguía a varias menores y les decía cosas fuera de lugar", explica. Además, asegura que a su hija de nueve años le hablaba de "unos pajaritos que se había encotrado" también le preguntaba por su nombre y donde vivía.

Se han presentado ocho denuncias por acoso, una cifra que ha confirmado el alcalde. Hacía un mes que residía en el pueblo y nadie le conocía, las actitudes que tenía eran un tanto agresivas según comentan. "Vente conmigo a casa" o directamente "Las cogía del brazo", cuenta Adrián.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas