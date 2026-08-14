“Hay que estar ahí”: El lapsus de Javier en Pasapalabra al crear… ¡la piña ibérica!

A los espectadores de Pasapalabra se les ha abierto aún más el apetito con las opciones de la prueba Una de Cuatro. Los dos equipos, tanto el naranja como el azul, han jugado con alimentos. Rozando la hora de la cena, han dejado a todos salivando, incluso con la ocurrencia que ha tenido Javier y que se ha convertido en lo más comentado.

De hecho, ha sido la última respuesta del equipo naranja, en el último segundo de su tiempo. El turno, tras un error de Óscar Martínez, le ha regresado a Javier. Consciente de que el tiempo se agotaba, el concursante ni se ha fijado que entre las opciones estaba ‘jamón’. Para sorpresa de todos, el alimento que “se cuelga en secaderos durante el proceso de curado” es… ¡la piña!

Obviamente, se han desatado tanto las risas como las bromas. “Esa piña ibérica, la piña de pata negra”, ha afirmado Roberto Leal. Con todo, el equipo ha sumado 20 segundos y el presentador ha animado a Javier: “Hay que estar ahí”. ¡No te pierdas este divertido fallo en el vídeo!

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