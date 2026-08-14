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Mejores momentos | 14 de agosto

Tra, tra... y pleno: La Mari de Chambao no falla con Rosalía y su ‘Malamente’ en La Pista

La cantante ha demostrado que en esta visita a Pasapalabra está justo al contrario que el título de esta canción: ¡está perfecta!

Tra, tra... y pleno: La Mari de Chambao no falla con Rosalía y su ‘Malamente’ en La Pista

Tra, tra... y pleno: La Mari de Chambao no falla con Rosalía y su ‘Malamente’ en La Pista

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Una gran artista ha reconocido a otra gran artista. Así de sencillo se resume el pleno de La Mari de Chambao con Rosalía en La Pista. Sin duda, hay canciones que apenas necesitan unos segundos para ser reconocidas. Si además se trata de ‘Malamente’, el resultado puede ser fulminante, como así ha ocurrido.

Roberto Leal ha bromeado con el título de la canción que la invitada ha acertado: “Tú estás de todo menos eso”. La Mari ha vuelto a demostrar su buen oído musical porque, como en el programa anterior, ha acertado a la primera.

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Con el primer fragmento, la cantante ya lo tenía claro y lo ha demostrado con el famoso “Tra, tra”. Según Roberto, Rosalía es otra de las tantas artistas que son fieles seguidoras de Pasapalabra. Siguiéndole el rollo, La Mari la ha animado a visitar el concurso. ¡Dale al play!

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