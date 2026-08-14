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Mejores momentos | 14 de agosto

El giro de Valeria Vegas con Georgie Dann: cambia ‘El chiringuito’ por ‘La barbacoa’ para ganar en La Pista

La periodista ha hecho pleno y, de paso, ha puesto al rojo vivo su duelo contra Diego Arjona en prueba musical.

El giro de Valeria Vegas con Georgie Dann: cambia ‘El chiringuito’ por ‘La barbacoa’ para ganar en La Pista

El giro de Valeria Vegas con Georgie Dann: cambia ‘El chiringuito’ por ‘La barbacoa’ para ganar en La Pista

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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En el repaso de Pasapalabra por las canciones más veraniegas, tenía que salir inevitablemente una de Georgie Dann. Les ha tocado a Diego Arjona, que llegaba crecido tras su pleno en el programa anterior, y a Valeria Vegas, dispuesta a igualar el duelo. Lo que ha ocurrido es lo segundo: este cara a cara se ha puesto al rojo vivo… ¡gracias a ‘La barbacoa’!

Tras descubrir que el tema es del año 1994, el primer fragmento ha sido más que suficiente para pensar en Georgie Dann. Valeria ha sido más rápida con el pulsador, pero casi se precipita con la respuesta. Primero ha empezado a cantar ‘El chiringuito’. Sin embargo, después ha pensado en “salchichas parrilleras” y se ha dado cuenta de que prefería ‘La barbacoa’.

Ha hecho muy bien la periodista en recular, incluso aunque la letra hable realmente de “chorizos parrilleros”, porque se ha llevado los cinco segundos. Roberto Leal ha aplaudido lo bien que están jugando tanto Valeria como Diego, con un triunfo para cada uno… de momento. ¡Revive el mítico momento ‘barbacoa’ en el vídeo!

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