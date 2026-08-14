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Capítulo 626

¡Por fin! Valentina y Andrés se dejan llevar por la pasión y viven una noche que jamás olvidarán

La pareja da un importante paso que marcará un antes y un después en su historia de amor.

¡Por fin! Valentina y Andrés se dejan llevar por la pasión y viven una noche que jamás olvidarán

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Tras muchas dudas, miedos y un pasado marcado por una gran herida, Valentina está dispuesta a superarlo, a dejarse llevar y ser feliz con el hombre del que está totalmente enamorada: Andrés.

Tras dormir junto a Andrés, sin que pasase nada más, y siguiendo los consejos de Nieves, Valentina está dispuesta a volver a intentarlo.

Después de cenar juntos, la pareja sube a la habitación de Andrés. Están solos, no hay nadie más en a casa y disfrutan de su momento juntos.

Andrés le propone a Valentina que vuelva a quedarse a dormir, pero ella tiene claro que quiere dar un paso más: “Ya que me has invitado a tu habitación, podríamos alargar un poco más la noche”, le dice, dejando sus miedos a un lado.

El joven De la Reina se queda sin palabras y empieza a besarla antes de preguntarle varias veces si está segura y ella le responde que sí.

“Quiero conocerlo todo de ti”, le dice Andrés mientras la temperatura empieza a subir en la habitación.

La pareja se deja llevar y por fin llega ese momento que tanto estaban esperando. Valentina y Andrés comparten una noche llena de pasión que nunca podrán olvidar.

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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