Conchi fallece a los 45 años por falta de una anestesista en el hospital: "No hubo un servicio mínimo"

Padre e hijo han perdido a Concepción, madre y esposa, de 45 años. Desde el hospital cancelaron la gastroscopia que necesitaba hasta en dos ocasiones y cuando por fin se dio la oportunidad, algo salió mal. Su hijo Manuel confiesa emocionado que "No entendemos por qué nos ha dejado tan joven" y "Estamos rotos".

El protagonista cuenta que el pasado 8 de junio su madre fue vomitando sin parar al hospital por una infección, pero, considera que no se le dio "un servicio mínimo" sólo "nos daban largas" alega sin entender bien lo que ha ocurrido. Antes de la tragedia, Manuel explica que en el hospital le repetían una y otra vez "Poned una hoja de reclamaciones" pero no llegaban las soluciones.

Finalmente, Conchi fallece por una supuesta "negligencia médica", por una mala práctica. A pesar de todo, la familia sigue esperado a que les den el informe clínico pero, aún no saben nada. Manuel cree que a muerte de su madre podría haberse evitado "No entendemos por qué la dejaron tanto" lamenta. Faltó una anestesista que atendiese a su madre.

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