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Lucas se pronuncia sobre su inminente operación de nariz y sobre su deseo de volver al lado de Andy
Lucas ha sido de lo más sincero con nuestro medio explicando con quién y de que manera se operará la nariz esta vez para mejorar su aspecto. También ha dado detalles sobre su deseo de volver a formar un equipo con Andy y sobre la docuserie que tiene en mente para contar su verdad.
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Lucas González, integrante del icónico duo andaluz "Andy y Lucas" ha estado muy expuesto a polémicas y comentarios por sus cambios de nariz tan chocantes. El cantante reconoció publicamente que se había sometido a una operación estética y que no había salido bien porque no siguió las recomendaciones de los médicos.
Con el paso del tiempo, la forma pasó a una "nariz en silla de ruedas" para la que pondría soloución el pasado mes de abril. Sin embargo, era demasiado pronto porque no había cicatrizado bien lo suficiente. Sabemos que inicialmente se iba a operar en Barcelona, pero, el destino ha cambiado, va a ser en Turquía con "Dos doctores que son verdaderas inminencias" según le confiesa Lucas a nuestro reportero Carlos García.
El motivo por el que será en Turquía no es porque no se quiera operar en España. Simplemente, se ha decidido que el doctor catalán se desplazará al otro país para realizar la operación junto al cirujano turco. Por ahora solo piensa en descansar, comer sano y cuidar de su físico. También sabe que la recuperación será un proceso largo.
Por otro lado, el artista ha reconocido que le gustaría volver a estar al lado de Andy sobretodo por "Nuestro público" y porque le aprecia y le tiene cariño. Aún así, no espera que sea de manera inmediata, él ha trabajado también en canciones propias y otro dato sorprendente es que está trabajando en una producción propia, una docuserie para contar su historia ya que siente que se le ha puesto en dudas en muchas ocasiones.
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