¡A todo o nada! Javier da por bueno el empate en AlaZ, pero David lo rompe en la última jugada

David ha protagonizado un final de máxima tensión en AlaZ al rechazar un empate que parecía prácticamente sellado con Javier y apostar por una última jugada que inevitablemente lo cambiaba todo en Pasapalabra. El barcelonés se ha jugado el duelo a un todo o nada, tras un duelo de enorme igualdad entre ambos concursantes.

Durante los primeros turnos, los dos se han mantenido muy parejos. Después, Javier ha acelerado para terminar antes la primera ronda y lo ha hecho con 21 aciertos. Le quedaban cuatro palabras pendientes y ha estado dándole vueltas durante un largo rato, lo que su rival ha aprovechado para acercarse en el marcador y empatar.

Sin ver nada claro, Javier ha optado por plantarse. Le ofrecía así un pacto a David, pero el barcelonés tenía otros planes. Los ha dejado entrever cuando le ha pedido a Roberto Leal que leyera con calma la definición de la P, y se ha arriesgado. ¿Con victoria o con derrota? ¡Descúbrelo en el vídeo!

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