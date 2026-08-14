AlaZ | 14 de agosto
¡A todo o nada! Javier da por bueno el empate en AlaZ, pero David lo rompe en la última jugada
Parecía que los dos concursantes iban a firmas tablas con 21 aciertos, pero el concursante barcelonés ha decidido arriesgar.
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David ha protagonizado un final de máxima tensión en AlaZ al rechazar un empate que parecía prácticamente sellado con Javier y apostar por una última jugada que inevitablemente lo cambiaba todo en Pasapalabra. El barcelonés se ha jugado el duelo a un todo o nada, tras un duelo de enorme igualdad entre ambos concursantes.
Durante los primeros turnos, los dos se han mantenido muy parejos. Después, Javier ha acelerado para terminar antes la primera ronda y lo ha hecho con 21 aciertos. Le quedaban cuatro palabras pendientes y ha estado dándole vueltas durante un largo rato, lo que su rival ha aprovechado para acercarse en el marcador y empatar.
Sin ver nada claro, Javier ha optado por plantarse. Le ofrecía así un pacto a David, pero el barcelonés tenía otros planes. Los ha dejado entrever cuando le ha pedido a Roberto Leal que leyera con calma la definición de la P, y se ha arriesgado. ¿Con victoria o con derrota? ¡Descúbrelo en el vídeo!
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