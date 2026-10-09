Ceuta se pone guapa para recibir a los Reyes: limpieza de playas, accesos cortados y vecinos que señalan a Sánchez

Ceuta afronta los últimos días antes de la llegada de los Reyes con actuaciones visibles en distintos puntos de la ciudad. En la playa de Benítez, los trabajos de limpieza avanzan mientras se están cortando los accesos. Una intervención que coincide con las labores realizadas en otros espacios del litoral tras el desalojo de asentamientos de migrantes y que está despertando comentarios entre los residentes.

La situación se produce a pocos días de una visita especialmente significativa para la ciudad. Felipe VI y Letizia viajarán a Ceuta el próximo 13 de octubre, en una visita que se enmarca en una agenda institucional que también les llevará a Melilla. La preparación de los espacios públicos y la limpieza de las playas se convierten así en parte de la imagen que encontrará la Familia Real a su llegada.

Pero, más allá de los trabajos en el litoral, algunos vecinos aseguran que los cambios se notan también en su vida cotidiana. Hay ciudadanos que afirman llevar meses sin poder pasear con normalidad por determinadas zonas y que ahora observan cómo se acondicionan espacios de la ciudad. Para ellos, el momento en el que se están realizando estas actuaciones no pasa desapercibido.

"Viene el Rey, tu casa tiene que estar más limpia"

Los testimonios también reflejan una división en la valoración de la visita institucional. Algunos ciudadanos aseguran estar deseando que llegue el Rey y muestran su satisfacción ante la presencia de Felipe VI en la ciudad. Sin embargo, esos mismos vecinos expresan su rechazo a que Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno acudan a Ceuta. Sus críticas evidencian el malestar de una parte de la población con la gestión política de la situación que atraviesa la ciudad.

Todo ello coincide con el desalojo de asentamientos de migrantes en playas como El Trampolín y con el anuncio del adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre. Tras las operaciones policiales, parte de las personas que se encontraban en el litoral habría regresado voluntariamente a Marruecos, mientras otras se habrían desplazado a zonas boscosas y barriadas. Por eso, aunque algunas playas presentan ahora una imagen más despejada, la situación migratoria continúa siendo una preocupación en Ceuta.

La limpieza del litoral y las restricciones de acceso son parte de los cambios visibles antes de la visita real, pero no despejan todas las incógnitas sobre el problema de fondo. Mientras la ciudad se prepara para recibir a Felipe VI y Letizia, persisten las críticas vecinales y el debate sobre si las actuaciones están resolviendo la situación o si sus efectos se limitan, por ahora, a determinados espacios.

La llegada de los Reyes se producirá en un contexto de tensión política y social en el que los ciudadanos reclaman que sus problemas cotidianos no queden en segundo plano.

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