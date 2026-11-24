RIQUÍSIMA
Karlos Arguiñano saca su lado asiático con una rápida receta de pollo con almendras
La receta de pollo con almendras de Karlos Arguiñano es de lo más sencilla de preparar, presentando un plato rápido, variado y con un exquisito toque asiático.
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Karlos Arguiñano se ha declarado todo un fan de la cocina asiática cuando preparaba un delicioso pollo con almendras y salsa de soja. Una receta de lo más sencilla de llevar a cabo, rápida y, además, variada. ¿Quieres aprender a cocinarla? Toma nota de los pasos.
Ingredientes (4 p.)
- 1 pechuga de pollo (600-700 g)
- 50 g de almendras (enteras)
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 pimiento verde
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharada de azúcar
- 2 cucharadas de harina de maíz refinada
- 150 ml de caldo de pollo
- 100 ml de salsa de soja
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Elaboración
Corta la pechuga de pollo en tacos y ponlos en un bol. Sazona y agrega la salsa de soja y el azúcar. Mezcla bien, tapa y deja marinar durante 3 horas aproximadamente. Transcurrido ese tiempo, escurre el pollo con ayuda de un colador.
Diluye la harina de maíz en el caldo de pollo frío.
Pela y lamina los ajos, retira las semillas y el rabo del pimiento, pela y pica la zanahoria y la cebolla. Reserva.
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Introduce el pollo y saltéalo durante 3-4 minutos. Después, retíralo a un plato y resérvalo. Incorpora las hortalizas picadas y saltéalas a fuego vivo durante 3-4 minutos. Introduce el pollo y la harina de maíz. Cocina el conjunto durante 3-4 minutos más.
Tuesta las almendras en una sartén sin aceite.
Reparte el pollo en los platos y esparce por encima unas almendras tostadas. Decora con perejil.
Consejo
No cocines las almendras junto con la salsa durante mucho tiempo, o perderán su toque crujiente. Añádelas justo en el último minuto o úsalas para decorar por encima al servir.
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