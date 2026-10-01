Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre

Los Reyes Felipe VI y Letizia viajarán el próximo 13 de octubre a Ceuta en la que será su primera visita desde su llegada al trono en junio de 2014 y que se producirá en dos meses y medio después de la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a esta ciudad autónoma desde Marruecos, según han detallado este jueves fuentes de Zarzuela y del Gobierno.

Esta visita también incluye Melilla, donde tampoco habían estado hasta la fecha. La única visita real desde el restablecimiento de la monarquía a ambas ciudades enclavadas en el norte de África fue la realizada por Juan Carlos I y Sofía el 6 y 7 de noviembre de 2007.

A finales de agosto, Pedro Sánchez anunció el desplazamiento de los Reyes a Ceuta y aseguró que "había argumentos y razones más que suficientes" para que el monarca viajara a la ciudad autónoma y prometió que se produciría cuando se dieran "las condiciones para ello".

Hasta hoy, la fecha no se había concretado. Sin embargo, en las últimas semanas se había venido ratificando que iba a producirse de forma inminente esa visita y que tanto Moncloa como Zarzuela estaban trabajando en su organización. Este mismo miércoles, fue Sánchez el que aseguró que se anunciaría la fecha cuando llegase el momento y eludió aclarar si acompañaría a los Reyes en el viaje.

Felipe VI, pendiente de la crisis en Ceuta

Felipe VI ha estado muy pendiente de la situación en Ceuta desde el primer momento. Ya en las primeras horas, se puso en contacto tanto con el presidente del Gobierno como con el presidente ceutí y desde Zarzuela se indicó que había seguido "con gran preocupación e indignación los graves acontecimientos" en esta ciudad autónoma y "en menor medida, también en Melilla", donde hubo igualmente algunos intentos de entrada.

En un gesto adicional, el monarca recibió en el Palacio de Marivent a Vivas el pasado 6 de agosto, quien a su salida ya adelantó que el monarca le había expresado su deseo de poder viajar a Ceuta cuando fuera posible.

Felipe VI habló nuevamente con el presidente ceutí el 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, para transmitirle "el apoyo de toda España" y apelar "a la unidad y a la convivencia" y aprovechó su primer acto público tras el parón estival para referirse a la "situación de extrema complejidad" que vive la ciudad autónoma y elogiar el "ejemplo de civismo" que ha ofrecido.

Durante la cena de gala ofrecida al presidente Macron, el monarca no dudó en tildar de "inaceptable" lo ocurrido en Ceuta que consideró que había sido una violación de una frontera no solo española, sino europea. En este sentido, defendió que los países en la frontera exterior de la UE, como España, no pueden "afrontar solos una responsabilidad que es de todos".

Asimismo, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, el monarca mantuvo el 7 de septiembre una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro García Esteban, así como el comandante general de Ceuta y los mandos operativos para conocer de primera mano la situación desde el punto de vista de la defensa.