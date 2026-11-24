Teresa ha llegado a la Gran Final con 1.950€, pudiendo llevarse mucho más dinero en caso de escoger alguno de los sobres buenos de la pequeña ruleta y resolver el panel. Todo podía pasar y la concursante se enfrentaba a la pista “tres palabras compuestas”.

Entre las letras del programa y las escogidas por ella misma, la pantalla de Brian se ha iluminado en gran medida. Sin embargo, no ha sido suficiente como para averiguar que se trataba de “pintalabios, alzacuellos y guardabosques”.

Ahora bien, el verdadero drama ha llegado justo después. El sobre que había tomado y que Jorge Fernández sujetaba albergaba nada más y nada menos que el coche. Una nueva oportunidad para Brian de vivir este eufórico momento que se le ha escapado de entre los dedos. ¡Otra vez será!