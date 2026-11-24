A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, hablamos en directo con Anabel Gil Silgado tras denunciar a su padre
La hija de José María Gil Silgado, expareja María Jesús Ruiz, ha denunciado a su padre por coacciones y amenazas. En Y ahora Sonsoles hablamos con ella, que nos cuenta cómo va el proceso legal.
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Anabel Gil Silgado, hija de José María Gil Silgado, quien fue expareja de María Jesús Ruiz, ha denunciado a su padre. Anabel abre un nuevo capítulo de la larga guerra familiar y toma acciones legales por amenazas y coacciones.
Según la denunciante, su padre ha llegado a afirmar que iba a "acabar con su vida" o que le iba a "arrancar la cabeza". Unas amenazas que han hecho que Anabel tema por su vida y la de su familia.
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Tras su estancia en la cárcel, el delicado estado de salud de José María Gil Silgado le ha permitido obtener la libertad condicional. Sin embargo, ahora se enfrenta a un nuevo frente judicial. ¡No te pierdas esta tarde a partir de las 17:00 horas, todo lo que nos va a contar Anabel Gil Silgado!
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