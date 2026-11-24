Anabel Gil Silgado, hija de José María Gil Silgado, quien fue expareja de María Jesús Ruiz, ha denunciado a su padre. Anabel abre un nuevo capítulo de la larga guerra familiar y toma acciones legales por amenazas y coacciones.

Según la denunciante, su padre ha llegado a afirmar que iba a "acabar con su vida" o que le iba a "arrancar la cabeza". Unas amenazas que han hecho que Anabel tema por su vida y la de su familia.

Tras su estancia en la cárcel, el delicado estado de salud de José María Gil Silgado le ha permitido obtener la libertad condicional. Sin embargo, ahora se enfrenta a un nuevo frente judicial. ¡No te pierdas esta tarde a partir de las 17:00 horas, todo lo que nos va a contar Anabel Gil Silgado!