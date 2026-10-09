Un empresario español desde Ceuta: "El Gobierno incentiva al inmigrante a que sean unos vagos con ayudas como el ingreso mínimo vital"

Desde el polígono de El Tarajal, en Ceuta, nos atiende Jalid. Un empresario español de origen marroquí. Muchos de sus trabajadores son inmigrantes marroquíes a los que él ayuda a llegar a la ciudad en origen.

Asegura que esta es la única forma de poder contar con ellos como inmigrantes de pleno derecho. El 80% de sus trabajadores llegan de este modo al territorio español. Para regularizar la situación de estos inmigrantes es necesario llevar a cabo varios trámites que se inician con la solicitud de un certificado al SEPE sobre un empleo. Una vez emitido ese certificado se envía a extranjería. Allí emiten un NIE y ese NIE y el contrato llegan a Marruecos, donde se solicita su visado y en 30 días esta persona puede solicitar su residencia.

"Aunque el inmigrante llegue con ganas de trabajar se encuentra con que no le hace falta"

Este empresario no ve con buenos ojos la facilidad con la que los migrantes pueden acceder a las ayudas económicas. "Las ayudas no son un reclamo, sino algo con lo que se encuentra el inmigrante", destaca. Apunta que aunque el inmigrante llegue con muchas ganas de trabajar se encuentra con que teniendo 2 hijos y cobrando 1.100 euros puede vivir de una paga como puede ser el ingreso mínimo vital.

"Ve que no le hace falta, aunque tenga ganas de trabajar". "El Gobierno incentiva a la gente a que sean unos vagos, quieren estar en casa aunque hayan venido a aportar a la sociedad".

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