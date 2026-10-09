Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crisis migratoria

Un empresario español desde Ceuta: "El Gobierno incentiva al inmigrante a que sean unos vagos con ayudas como el ingreso mínimo vital"

Ceuta sigue sumida en su crisis migratoria tras la entrada masiva de inmigrantes. Jalid, un empresario español, asegura que aunque muchos inmigrantes lleguen dispuestos a trabajar la facilidad de acceder les empuja a no entrar en el mercado laboral.

Jalid, empresario

"El Gobierno incentiva al inmigrante a que sean unos vagos"

Publicidad

Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

Desde el polígono de El Tarajal, en Ceuta, nos atiende Jalid. Un empresario español de origen marroquí. Muchos de sus trabajadores son inmigrantes marroquíes a los que él ayuda a llegar a la ciudad en origen.

Asegura que esta es la única forma de poder contar con ellos como inmigrantes de pleno derecho. El 80% de sus trabajadores llegan de este modo al territorio español. Para regularizar la situación de estos inmigrantes es necesario llevar a cabo varios trámites que se inician con la solicitud de un certificado al SEPE sobre un empleo. Una vez emitido ese certificado se envía a extranjería. Allí emiten un NIE y ese NIE y el contrato llegan a Marruecos, donde se solicita su visado y en 30 días esta persona puede solicitar su residencia.

"Aunque el inmigrante llegue con ganas de trabajar se encuentra con que no le hace falta"

Este empresario no ve con buenos ojos la facilidad con la que los migrantes pueden acceder a las ayudas económicas. "Las ayudas no son un reclamo, sino algo con lo que se encuentra el inmigrante", destaca. Apunta que aunque el inmigrante llegue con muchas ganas de trabajar se encuentra con que teniendo 2 hijos y cobrando 1.100 euros puede vivir de una paga como puede ser el ingreso mínimo vital.

"Ve que no le hace falta, aunque tenga ganas de trabajar". "El Gobierno incentiva a la gente a que sean unos vagos, quieren estar en casa aunque hayan venido a aportar a la sociedad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Reportaje Reyes Ceuta

Ceuta se pone guapa para recibir a los Reyes: limpieza de playas, accesos cortados y vecinos que señalan a Sánchez

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

La Voz 2026, en directo: continúa la guerra entre los coaches en las Audiciones a ciegas

La Voz 2026, en directo: sigue minuto a minuto la cuarta noche de Audiciones a ciegas en Antena 3

Reportaje Reyes Ceuta

Ceuta se pone guapa para recibir a los Reyes: limpieza de playas, accesos cortados y vecinos que señalan a Sánchez

Brochetas de pato y setas con higos y avellanas

Joseba Arguiñano recibe a Martín Ibarrola para preparar unas jugosas brochetas de pato y setas con higos y avellanas

Jalid, empresario
Crisis migratoria

Un empresario español desde Ceuta: "El Gobierno incentiva al inmigrante a que sean unos vagos con ayudas como el ingreso mínimo vital"

Carmen y Ricky
Vivienda y jóvenes

Carmen, propietaria de siete pisos, critica la falta de esfuerzo de los jóvenes para acceder a la vivienda: "Tendrían que ahorrar el 30%"

Pepe Álvarez, UGT
HUELGA GENERAL

Pepe Álvarez (UGT): "El detonante de la huelga general es la salida de Maricarmen, los sindicatos nos invitan a participar"

El secretario general de UGT, habla sobre la huelga general y se desentiende de que desde el sindicato vayan contra la oposición.

Abogado de los rochos
Caso Biedma

Exclusiva sobre el caso Biedma: los Rochos aseguran que rechazaron las propuestas para actuar contra la jueza

Juanjo Collado, abogado de la familia Rocho, cuenta en exclusiva al periodista de Espejo Público, Miguel Ángel Silva, cómo recibieron propuestas para actuar contra la magistrada Beatriz Biedma y asegura que las rechazaron.

Galindo espejo público

El problema de la vivienda analizado por Jorge Galindo: menos oferta y más demanda

Marruecos llama a votar a Pedro Sánchez

El chantaje de Marruecos para que los marroquíes en España voten a Pedro Sánchez: "Se os quitarán las ayudas"

Jimeno

¿Quieren los niños ser presidentes del Gobierno?: "Yo no, que ya tengo muchas extraescolares"

Publicidad