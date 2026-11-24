Jorge Fernández ha presentado un panel con la pista “gesto inevitable al despegar el avión” y Víctor ha sido el encargado de inaugurarlo. En su segunda tirada, ha ido a parar a un Se lo doy, abriendo así la veda a una serie de lanzamientos de lo más caóticos por parte de los concursantes.

Y es que después de entregar a Dani el gajo de Ayuda final, con abrazo incluido, el jugador ha caído en la Quiebra. Por su parte, Dani también ha pasado por el Se lo doy para devolver el gajo a su dueño original. Al igual que su compañero, el concursante ha terminado cayendo en la Quiebra para ceder el turno a Teresa.

Ella no se ha quedado atrás, copiando a Dani y Víctor cuando caía en el Se lo doy. “¡Cómo rulan los gajos y el dinero!”, ha exclamado el presentador, sorprendido por los múltiples giros de guion que se estaban produciendo a lo largo del panel.

Finalmente, la suerte ha llegado para sonreír a Teresa. La concursante ha atinado al gajo Exprés, lo ha levantado y ha logrado resolver el panel con 450€ en el marcador. Puede que no haya habido ola; pero, teniendo en cuenta cómo ha sido todo, desde luego ha habido un gran alivio al terminar el turno.