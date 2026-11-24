La sopa de galets con hongos de Karlos Arguiñano es el plato perfecto para los días de frío. Si bien la base es tener un buen caldo, los detalles de esta receta resultan de lo más sorprendentes. ¿Quieres darte todo un homenaje invernal? Esta es la guía paso a paso para que puedas preparar esta sopa muy fácilmente.

Ingredientes (4 p.)

24 galets grandes

250 g de carne picada (ternera y cerdo)

1-2 hongos (unos 100 g)

1 diente de ajo

1 huevo

1 rebanada de pan de molde

50 ml de leche

1.5 l de caldo de cocido con ibéricos

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta negra

8-10 hojas de cebollino

perejil

Elaboración

Pon en un bol la rebanada de pan con la leche y deja que se hidrate bien.

Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una sartén. Limpia los hongos y pícalos finamente. Introdúcelos en la sartén, sazónalos y saltéalos durante 4-5 minutos.

Para el relleno, casca el huevo en un bol y bátelo. Agrega el ajo pelado y finamente picado. Añade perejil picado al gusto. Introduce el pan escurrido y los hongos salteados.

Salpimienta la carne picada e incorpórala. Mezcla bien.

Rellena los galets con una cucharilla. Presiona bien la farsa dentro de la pasta para que queden bien compactos.

Calienta el caldo en una cazuela. Introduce los galets rellenos y deja que se cocinen a fuego suave durante el tiempo que indique el fabricante, unos 14 minutos aproximadamente.

Sirve la sopa de galets y condimenta con cebollino picado. Decora con perejil.

Consejo

Cuando añadas los galets al caldo hirviendo, remueve con suavidad y cocina a fuego suave para que no se rompan las piezas, ya que son bastante delicadas.