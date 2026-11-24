MIÉRCOLES TRAS EL HORMIGUERO
Sara Carbonero, Julio José Iglesias, Colate y Ken Appledorn, invitados de esta semana en La Mesa
El programa de Cristina Pardo, que se emite este miércoles 25 de noviembre a partir de las 23:00 horas en Antena 3, abordará también las claves de la campaña electoral con Vicente Vallés y dedicará un espacio a las infidelidades y las relaciones de pareja con Bárbara Rey, Álvaro Muñoz Escassi y Máximo Huerta.
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La Mesa regresa este miércoles 25 de noviembre al Prime Time de Antena 3 con una nueva entrega que combinará actualidad, experiencias personales y conversaciones sobre algunos de los temas que más interés despiertan. El espacio, que se emite después de El Hormiguero, contará esta semana con Sara Carbonero, Julio José Iglesias, Colate Vallejo-Nágera y Ken Appledorn, entre otros invitados.
Sara Carbonero, Julio José Iglesias, Colate y Ken Appledorn hablan de vivir fuera de España
¿Cómo se vive en España en comparación con otros países? ¿Qué costumbres sorprenden cuando se vive fuera y qué es lo que más se echa de menos al marcharse? Estas serán algunas de las cuestiones que compartirán Sara Carbonero, Julio José Iglesias, Colate Vallejo-Nágera, Lorena Bernal y Ken Appledorn.
Los invitados pondrán en común sus experiencias dentro y fuera de nuestras fronteras, hablarán de las diferencias culturales y recordarán aquellas cosas que descubrieron que echaban de menos cuando estaban lejos. Appledorn aportará una perspectiva diferente: la de alguien que llegó a España y decidió establecer aquí su vida.
Vicente Vallés analiza las claves de la campaña electoral
La actualidad política también tendrá su espacio en esta nueva entrega. A pocos días de las elecciones generales, Vicente Vallés se sentará en La Mesa para analizar los momentos más destacados de la campaña, las claves de su recta final y algunas de las imágenes más sorprendentes de estos días.
El director de Antena 3 Noticias 2 también repasará debates y momentos que han marcado la historia reciente de España.
Bárbara Rey, Álvaro Muñoz Escassi y Máximo Huerta hablan de infidelidades
La entrega se completará con una conversación sobre las relaciones de pareja, las infidelidades y los límites del perdón. Bárbara Rey, Álvaro Muñoz Escassi y Máximo Huerta compartirán sus puntos de vista sobre estas cuestiones en una mesa que pondrá encima las distintas formas de entender la confianza y las relaciones.
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