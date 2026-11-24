La Mesa regresa este miércoles 25 de noviembre al Prime Time de Antena 3 con una nueva entrega que combinará actualidad, experiencias personales y conversaciones sobre algunos de los temas que más interés despiertan. El espacio, que se emite después de El Hormiguero, contará esta semana con Sara Carbonero, Julio José Iglesias, Colate Vallejo-Nágera y Ken Appledorn, entre otros invitados.

Sara Carbonero, Julio José Iglesias, Colate y Ken Appledorn hablan de vivir fuera de España

¿Cómo se vive en España en comparación con otros países? ¿Qué costumbres sorprenden cuando se vive fuera y qué es lo que más se echa de menos al marcharse? Estas serán algunas de las cuestiones que compartirán Sara Carbonero, Julio José Iglesias, Colate Vallejo-Nágera, Lorena Bernal y Ken Appledorn.

Los invitados pondrán en común sus experiencias dentro y fuera de nuestras fronteras, hablarán de las diferencias culturales y recordarán aquellas cosas que descubrieron que echaban de menos cuando estaban lejos. Appledorn aportará una perspectiva diferente: la de alguien que llegó a España y decidió establecer aquí su vida.

Vicente Vallés analiza las claves de la campaña electoral

La actualidad política también tendrá su espacio en esta nueva entrega. A pocos días de las elecciones generales, Vicente Vallés se sentará en La Mesa para analizar los momentos más destacados de la campaña, las claves de su recta final y algunas de las imágenes más sorprendentes de estos días.

El director de Antena 3 Noticias 2 también repasará debates y momentos que han marcado la historia reciente de España.

Bárbara Rey, Álvaro Muñoz Escassi y Máximo Huerta hablan de infidelidades

La entrega se completará con una conversación sobre las relaciones de pareja, las infidelidades y los límites del perdón. Bárbara Rey, Álvaro Muñoz Escassi y Máximo Huerta compartirán sus puntos de vista sobre estas cuestiones en una mesa que pondrá encima las distintas formas de entender la confianza y las relaciones.