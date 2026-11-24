El chef ha presentado, en su Cocina abierta, esta especialidad francesa como un pisto muy parecido al español. Para prepararla, sofríe por separado la berenjena, la cebolla, los ajos, los pimientos y los calabacines antes de reunir todas las verduras en una cazuela.

Después, incorpora el tomate triturado, las aceitunas negras y el tomillo, y deja cocinar a fuego suave durante 30 minutos. El toque final lo ponen la albahaca fresca, la pimienta blanca y un chorrito de aceite de oliva.