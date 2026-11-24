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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Ratatouille de Karlos Arguiñano: una receta fácil y saludable para disfrutar de las verduras
El cocinero propone una forma sencilla de preparar ratatouille, un plato tradicional de verduras que destaca por su sabor y permite disfrutar de una receta saludable y llena de color.
El chef ha presentado, en su Cocina abierta, esta especialidad francesa como un pisto muy parecido al español. Para prepararla, sofríe por separado la berenjena, la cebolla, los ajos, los pimientos y los calabacines antes de reunir todas las verduras en una cazuela.
Después, incorpora el tomate triturado, las aceitunas negras y el tomillo, y deja cocinar a fuego suave durante 30 minutos. El toque final lo ponen la albahaca fresca, la pimienta blanca y un chorrito de aceite de oliva.