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EN TIERRA LEJANA
Un disparo contra Cihan desata el caos En tierra lejana: Boran termina arrestado ante su familia
La reaparición de Boran provoca un violento enfrentamiento entre los Albora y los Baybars. Cihan resulta herido al proteger a su hermano, mientras la policía interviene en plena plaza.
En tierra lejana, la celebración de los Albora se convierte en una pesadilla cuando Demir descubre que Boran sigue vivo. Dispuesto a vengar la muerte de su tío Suleyman, saca una pistola y desata el pánico entre los presentes.
Cuando uno de los hombres de Demir aparece armado, Cihan se interpone para proteger a su hermano y recibe un disparo. Alya corre a socorrerlo, pero él solo piensa en evitar la detención de Boran. Sin embargo, los gendarmes llegan y se lo llevan acusado de asesinato, mientras Sadakat se enfrenta desesperada a Demir.