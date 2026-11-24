En tierra lejana, la celebración de los Albora se convierte en una pesadilla cuando Demir descubre que Boran sigue vivo. Dispuesto a vengar la muerte de su tío Suleyman, saca una pistola y desata el pánico entre los presentes.

Cuando uno de los hombres de Demir aparece armado, Cihan se interpone para proteger a su hermano y recibe un disparo. Alya corre a socorrerlo, pero él solo piensa en evitar la detención de Boran. Sin embargo, los gendarmes llegan y se lo llevan acusado de asesinato, mientras Sadakat se enfrenta desesperada a Demir.