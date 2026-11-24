Las Batallas de La Voz han terminado después de varias noches llenas de grandes actuaciones, emociones y decisiones complicadas. Los cuatro coaches ya tienen a sus equipos definitivos y los 16 talents están preparados para afrontar la recta final del programa.

Pero antes de dar paso a la primera Semifinal, queremos recordar algunos de los momentos más especiales de las Batallas Cruzadas. Desde la actuación de Lola Índigo y Pablo López hasta los consejos de los coaches, pasando por las exigencias de Mika durante los ensayos.

¡Vota por tu momento favorito de la gala!