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La Voz cierra sus Batallas con cinco momentos inolvidables antes de los Directos
Las Batallas Cruzadas han llegado a su fin y ya conocemos a los 16 talents que estarán en los Directos de La Voz. Repasamos los cinco mejores momentos de la gala. ¡Vota por tu favorito!
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Las Batallas de La Voz han terminado después de varias noches llenas de grandes actuaciones, emociones y decisiones complicadas. Los cuatro coaches ya tienen a sus equipos definitivos y los 16 talents están preparados para afrontar la recta final del programa.
Pero antes de dar paso a la primera Semifinal, queremos recordar algunos de los momentos más especiales de las Batallas Cruzadas. Desde la actuación de Lola Índigo y Pablo López hasta los consejos de los coaches, pasando por las exigencias de Mika durante los ensayos.
¡Vota por tu momento favorito de la gala!
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Ranking de las Batallas cruzadas de La Voz
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Lola Índigo y Pablo López emocionan juntos sobre el escenario
Lola Índigo y Pablo López han protagonizado uno de los momentos musicales más especiales de las Batallas Cruzadas. Los dos coaches han interpretado juntos ‘Casi siempre’, una canción del nuevo disco del malagueño, El cuatro.
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El consejo de Lola Índigo a Charlotte
Charlotte ha tenido que enfrentarse a uno de los mayores retos de su paso por La Voz y Lola Índigo ha querido acompañarla con un consejo muy especial. De hecho, Lola Índigo llegó a ver a Charlotte como ganadora de La Voz: “Si tú gozas, se transmite al público”, dijo en los ensayos.
- 3
Melendi se rinde ante la evolución de Nico
El coach ha querido dedicarle unas bonitas palabras al talent después de caer frente a Ana, destacando el enorme crecimiento que ha experimentado desde las Audiciones a ciegas.
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Mika saca su lado más exigente durante los ensayos
El coach quería que las actuaciones de sus talents fuesen perfectas y ha querido ultimar hasta el último detalle. Es por eso que, la tensión del momento llevó a Mika a sacar su lado más exigente durante el ensayo de Rubén: "La vida no es así", le dijo antes de salir al escenario.
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Perseverancia y emoción: la gran lección de Lola Índigo a su equipo
La coach ha compartido una reflexión muy personal sobre su carrera para animar a sus talents a dejar atrás los miedos y conectar con el público a través de la emoción.
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