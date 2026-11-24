Tirada a tirada, Teresa ha ido acumulando dinero no solo en su marcador, sino también en el Bote. Debido a ello, no es extraño que la concursante haya seguido haciendo girar la ruleta incluso cuando conocía la respuesta: la casilla dorada es de lo más jugosa.

Con los consejos de Jorge Fernández, Teresa ha tratado de colocarse la tirada perfecta para conseguir un Bote de nada menos que 1.700€. Tenía 450€ en el marcador y el riesgo bien le merecía la pena. No obstante, no contaba con duplicar lo conseguido hasta el momento en su siguiente lanzamiento.

El Bote había crecido hasta los 2.150€, pero esto no ha sido motivación suficiente como para convencerla. “Voy a resolver”, sentenciaba antes de leer correctamente la pantalla de Brian para llevarse la ola del público y pasar a la Gran Final.