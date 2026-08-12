Margarita Robles visita Ceuta y a las tropas desplegadas tras la llegada masiva de más de 70.000 migrantes, streaming en directo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita este miércoles Ceuta en plena gestión de las consecuencias de la crisis migratoria iniciada tras la llegada masiva de más de 70.000 personas el pasado 30 de julio.

Durante su estancia, Robles mantendrá una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y visitará a las tropas dependientes del Mando Operativo Terrestre que permanecen desplegadas en la ciudad autónoma.

La titular de Defensa se convierte así en la tercera responsable ministerial que viaja a Ceuta esta semana. El lunes lo hizo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mientras que este martes se desplazó hasta la ciudad el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Defensa cancela los permisos de los militares

La visita se produce después de que el Ministerio de Defensa ordenara este lunes cancelar todos los permisos de los militares destinados en Ceuta desde el 13 de agosto y hasta nueva orden. Únicamente podrán autorizarse en casos excepcionales.

Por su parte, Juan Jesús Vivas ha reclamado durante los últimos días un aumento de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en la frontera. El presidente ceutí también ha pedido mantener la presencia del Ejército en la ciudad con el objetivo de dar tranquilidad a la población.