Una vecina de Ceuta rompe a llorar ante Margarita Robles: “Tengo miedo, no se puede abandonar Ceuta”

Una mujer ha mostrado su desesperación ante la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su reciente visita a Ceuta. Visiblemente desolada, la vecina le ha trasladado su miedo y su sensación de abandono tras los últimos episodios vividos en la ciudad.

“Yo estaba afuera y me tuve que venir corriendo. Tengo miedo”, ha explicado la mujer entre lágrimas. Durante la conversación, también ha asegurado sentirse “frustrada” y dolida por la situación que atraviesa Ceuta: “Nosotros somos españoles como los que más. No se puede abandonar Ceuta”.

La vecina ha contado que vive sola, que apenas ha descansado durante la noche y que se siente insegura en su propia casa. “Nunca me he visto así, cerrando la ventana, la puerta, mirando todo”, ha relatado ante Robles, a quien ha pedido ayuda para que la ciudad no se sienta desprotegida.

Por su parte, la ministra ha mostrado su preocupación por la situación de la mujer y ha asegurado que no ha abandonado Ceuta.