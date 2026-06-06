VISITA DEL PAPA
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: El Papa acaba de aterrizar en España, una visita histórica cargada de simbolismo
Sigue en directo las últimas novedades sobre la visita del papa a la capital.
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- ¿Por qué viene el Papa a España?
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La ciudad de Madrid ya está lista para dar la bienvenida al papa León XIV, quien inicia este sábado su primer viaje institucional a territorio español. El acontecimiento supone un momento destacado para la Iglesia católica, ya que han pasado quince años desde la última visita de un pontífice al país, realizada por Benedicto XVI en 2011.
La estancia del Santo Padre se extenderá del 6 al 9 de junio, y estará marcada por una agenda variada que incluirá reuniones con autoridades, celebraciones religiosas y encuentros con distintos grupos de la sociedad. Además de la capital, el recorrido contemplará desplazamientos a Canarias y Cataluña.
El pontífice ofrecerá un discurso ante representantes políticos, diplomáticos y miembros de diversas instituciones. Ya por la tarde, visitará una iniciativa de carácter social impulsada por Cáritas, con el objetivo de conocer de primera mano el trabajo que realiza la organización con personas en situación de vulnerabilidad.
La primera jornada finalizará con un encuentro de oración junto a numerosos jóvenes en la Plaza de Lima, uno de los actos más multitudinarios previstos durante su estancia en Madrid.
El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante el viaje a España que inicia este sábado, ha informado este viernes la oficina de prensa del Vaticano, que no ha especificado qué día será.
Según esta información facilitada, la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que en todo caso se podrá ofrecer más información "tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respeto de su voluntad y privacidad".
Agenda Papa León XIV
El Pontífice nada más llegar, se trasladará al Palacio Real, donde mantendrá un encuentro con los Reyes. Durante su estancia en la capital también visitará el centro social CEDIA 24 Horas y presidirá la vigilia juvenil de la Plaza de Lima.
El Papa León XIV recorrerá las calles de Madrid en seis trayectos en papamóvil y participará en varios actos en espacios emblemáticos como el Congreso de los Diputados o la Catedral de la Almudena.
La vigilia coincide con un concierto de Bad Bunny y el arzobispo de Madrid, José Cobo, señaló en una entrevista con Europa Press que no se descarta algún encuentro entre el cantante y el Pontífice a su paso por Madrid.
Eventos Papa León XIV este sábado
A las 11.30 horas se realizará una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid y, posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía tendrán un encuentro privado con el Papa, según la agenda de Casa Real.
A las 12.30 horas tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que León XIV dará su primer discurso.
Durante la tarde del sábado, a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo. En este acto, la pastoral social de Madrid entregará un regalo al Papa: un árbol de madera tallado a mano por usuarios del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Cáritas Madrid. Además, está prevista la actuación de Niña Pastori.
A las 20.30 horas del mismo día, después de un recorrido en el papamóvil, el pontífice participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, en la que León XIV pronunciará su segundo discurso. Allí, responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida; y habrá actuaciones de Hakuna, Siloé, Beret o Lola Tuduri, entre otros.
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Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: El Papa León XIV a escasos minutos de poner pie en Madrid
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Llega el avión del Papa León XIV a pista
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Los Reyes y Pedro Sánchez ya esperan al Papa León XIV
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: El Papa León XIV acaba de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas
El avión del Papa León XIV acaba de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Ha aterrizado a la 10:13 horas y estamos esperando a las primeras imágenes del pontífice saliendo del avión.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: El Papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales
El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante el viaje a España que inicia este sábado, ha informado este viernes la oficina de prensa del Vaticano, que no ha especificado qué día será.
Según esta información facilitada, la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que en todo caso se podrá ofrecer más información "tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respeto de su voluntad y privacidad".
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Las campanas de la Archidiócesis de Madrid y Diócesis de Getafe repicarán como señal de que el Santo Pontífice pisa suelo Español.
Como señal de alegría en cuanto el Papa León XIV llegue al aeropuerto de Madrid - Barajas, todas las campanas de la Archidiócesis de Madrid y Diócesis de Getafe repicarán como señal de que el Santo Pontífice pisa suelo Español.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Agenda del Papa León XIV
León XIV se enfrenta este sábado a la primera jornada de visita pastoral a España, que tendrá lugar desde este 6 de junio hasta el día 12 con etapas en Madrid, Cataluña y Canarias. Durante la jornada están previstos varios encuentros con distintos ámbitos sociales y políticos, como reyes autoridades, personas sin hogar y jóvenes.
Tras llegar en avión, el Papa será recibido en una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid a las 11.30, donde realizará una visita de cortesía a los Reyes y se encontrará con autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático. Este programa inicial le tendrá ocupado durante toda la mañana. Por la tarde, a las 18.00 horas, Robert Prevost acudirá al centro Cedia 24 horas, un proyecto social de Cáritas en el barrio madrileño de Carabanchel, donde la organización de la Iglesia atiende a personas vulnerables y sin hogar.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: La Policía Nacional escoltará por el aire al Papa León XIV
La Policía Nacional escoltará por el aire al Papa León XIV en todo momento. También cuentan con drones que vigilarán en todo momento el cielo de Madrid.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Dispositivo de seguridad en el aeropuerto Adolfo Suarez-Madrid Barajas
La Guardia Civil ha informado a través de su cuenta de X del dispositivo de seguridad para la visita del Papa León XIV al aeropuerto de Madrid.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: El Papa León XIV ya sobrevuela Valencia
El avión del Pontífice ya está en España y está prevista su llegada al aeropuerto de Madrid a las 10:15 horas. 30 minutos antes de lo previsto.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Arranca la "fase crítica" del plan de seguridad en Madrid
A las 00.00 horas de este sábado arrancó en Madrid la "fase crítica" del plan de seguridad con motivo de la visita del Papa León XIV. Hasta las 13.30 horas del martes, más de 14.300 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Municipal se desplegarán por toda la ciudad para garantizar el normal desarrollo de los actos previstos en la que consideran la sede "más demandante" de todas a las que viajará el Pontífice.
Y es que la capital de España será no solo la ciudad en la que más días estará el Papa, sino también en la que se concentrarán los eventos más multitudinarios, como la vigilia de mañana por la noche en la plaza de Lima, la Santa Misa del domingo en la plaza de Cibeles o el encuentro diocesano en el Santiago Bernabéu el lunes, actos a los que se espera asistan cientos de miles de personas y que los propios agentes califican como "top en cuanto a afluencia", sobre todo el primero de ellos.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: El Papa León XIV habla con todo los miembros dentro del avión
El Papa León XIV ha saludado a todos los miembros a bordo del avión. Periodistas, azafatas y pilotos de avión, también a todos los miembros de la comitiva que viajan con él.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Cerca de 25 niños entre 3 y 12 años ya esperan al Papa en el aeropuerto
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya se prepara para recibir al Papa en menos de 1 hora. Alrededor de 25 niños de entre 3 y 12 años ya esperan al Pontífice a las puertas del aeropuerto. Serán los primeros en recibirle.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: La gente ya espera al Papa León XIV
El Palacio Real de Madrid ya se llena de gente a la espera de que el Papa León XIV llegue en uno de sus numerosos actos que se celebran hoy sábado.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Niña Pastori, Antonio Banderas o Rozalén actuarán ante León XIV en su visita a Madrid
Los cantantes Niña Pastori, Rozalén, David Bustamante, las bandas Hakuna o Siloé y el actor Antonio Banderas, son algunos de los artistas que actuarán en los diversos actos que hay programados durante la visita del Papa León XIV a Madrid, donde estará del 6 al 9 de junio.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: 15 años desde la última visita de un Papa
Quince años después de la última visita de un papa, cuando Benedicto XVI estuvo en la capital con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011, León XIV aterrizará las 10:30 horas, momento en el que las campanas de los templos repicarán por todo Madrid para festejar este viaje, cuyo lema es ‘Alzad la mirada’.
Al bajar del ‘avión papal’, en el que viajan también 80 periodistas de once países, será recibido por los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Primeras imágenes del Papa León XIV en el avión
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Agenda del Papa León XIV sábado
- A las 11.30 horas, tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid, también marcada como acto confirmado.
- A las 12.00 horas, el Pontífice realizará una visita de cortesía a Sus Majestades los Reyes de España en el Palacio Real.
- Media hora más tarde, a las 12.30 horas, León XIV mantendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado en España.
- Ya por la tarde, a las 18.00 horas, el Papa visitará el Proyecto Social CEDIA 24 Horas, en el Centro de Información y Acogida CEDIA de Madrid.
- La primera jornada en Madrid terminará a las 20.30 horas con una vigilia de oración con los jóvenes en Plaza de Lima.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Se adelanta la llegada del Papa a Madrid, llegará a las 10:29
El Pontífice que despegó a las 8:10 del aeropuerto de Roma-Fiumincino tiene prevista su hora de llegada a las 10:29. En un principio, la llegada estaba estimada a las 10:45. Llegará a la capital de España 16 minutos antes de lo previsto
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Consulta el recorrido del Papa en la capital
En el siguiente mapa se puede consultar el recorrido y los principales lugares de la agenda del Papa en la capital.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: Los periodistas dentro del avión del Pontífice
Los periodistas que viajan en el mismo avión que el Papa León XIV tendrán un encuentro con él en cuanto el avión alcance la velocidad de crucero.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: El Papa León XIV ya vuela rumbo a Madrid
Está previsto que aterrice en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:45. El avión despegó a las 8:10 horas del aeropuerto de Roma-Fiumicino.
Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre la visita del papa a la capital.
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