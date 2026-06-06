Última hora de la visita del Papa León XIV a Madrid en directo: El Papa acaba de aterrizar en España, una visita histórica cargada de simbolismo

La ciudad de Madrid ya está lista para dar la bienvenida al papa León XIV, quien inicia este sábado su primer viaje institucional a territorio español. El acontecimiento supone un momento destacado para la Iglesia católica, ya que han pasado quince años desde la última visita de un pontífice al país, realizada por Benedicto XVI en 2011.

La estancia del Santo Padre se extenderá del 6 al 9 de junio, y estará marcada por una agenda variada que incluirá reuniones con autoridades, celebraciones religiosas y encuentros con distintos grupos de la sociedad. Además de la capital, el recorrido contemplará desplazamientos a Canarias y Cataluña.

El pontífice ofrecerá un discurso ante representantes políticos, diplomáticos y miembros de diversas instituciones. Ya por la tarde, visitará una iniciativa de carácter social impulsada por Cáritas, con el objetivo de conocer de primera mano el trabajo que realiza la organización con personas en situación de vulnerabilidad.

La primera jornada finalizará con un encuentro de oración junto a numerosos jóvenes en la Plaza de Lima, uno de los actos más multitudinarios previstos durante su estancia en Madrid.

El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante el viaje a España que inicia este sábado, ha informado este viernes la oficina de prensa del Vaticano, que no ha especificado qué día será.

Según esta información facilitada, la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que en todo caso se podrá ofrecer más información "tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respeto de su voluntad y privacidad".

Agenda Papa León XIV

El Pontífice nada más llegar, se trasladará al Palacio Real, donde mantendrá un encuentro con los Reyes. Durante su estancia en la capital también visitará el centro social CEDIA 24 Horas y presidirá la vigilia juvenil de la Plaza de Lima.

El Papa León XIV recorrerá las calles de Madrid en seis trayectos en papamóvil y participará en varios actos en espacios emblemáticos como el Congreso de los Diputados o la Catedral de la Almudena.

La vigilia coincide con un concierto de Bad Bunny y el arzobispo de Madrid, José Cobo, señaló en una entrevista con Europa Press que no se descarta algún encuentro entre el cantante y el Pontífice a su paso por Madrid.

Eventos Papa León XIV este sábado

A las 11.30 horas se realizará una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid y, posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía tendrán un encuentro privado con el Papa, según la agenda de Casa Real.

A las 12.30 horas tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que León XIV dará su primer discurso.

Durante la tarde del sábado, a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo. En este acto, la pastoral social de Madrid entregará un regalo al Papa: un árbol de madera tallado a mano por usuarios del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Cáritas Madrid. Además, está prevista la actuación de Niña Pastori.

A las 20.30 horas del mismo día, después de un recorrido en el papamóvil, el pontífice participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, en la que León XIV pronunciará su segundo discurso. Allí, responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida; y habrá actuaciones de Hakuna, Siloé, Beret o Lola Tuduri, entre otros.

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