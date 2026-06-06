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Paula Koops reivindica la adopción de animales sin hogar: “Nos ayudan más ellos a nosotros que nosotros a ellos”

La madrileña ha aprovechado que estaban hablando de sus mascotas para recalcar la importancia de adoptar a animales abandonados.

Tu cara me suena 13

Paula Koops reivindica la adopción de animales sin hogar: “Nos ayudan más ellos a nosotros que nosotros a ellos”

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Patri Bea
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Los animales han tenido mucho peso en la octava gala de Tu cara me suena, especialmente porque Cristina Castaño ha estrenado la casilla de ‘Trae a tu mascota’ actuando sobre el escenario con su perrita Sally.

Después de la actuación de Paula Koops, Cristina y la madrileña han jugado a un divertido juego para adivinar de quién era mascota el animal que aparecía en pantalla. ¡Hemos podido conocer hasta a la perrita adoptada de Chenoa!

Además, Paula Koops ha aprovechado la ocasión para lanzar un discurso sobre la importancia de adoptar o ayudar a animales sin hogar: “Nos ayudan más ellos a nosotros que nosotros a ellos”. ¡Escucha todo lo que han comentado al respecto dándole al play al vídeo de arriba.

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