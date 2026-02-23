El ministro Ángel Víctor Torres cenó con Koldo, Ábalos y el constructor imputado José Ruz en su casa de Las Palmas

Siguen saliendo novedades relacionadas con el caso Koldo. Y esta vez ha aparecido un nuevo nombre: el de Ángel Víctor Torres. Se le señala por su relación con Koldo García, que parece que era más cercana de lo que él decía. Según la información revelada por 'El Español', el ministro Torres invitó a cenar a Koldo, Ábalos y al constructor imputado José Ruz a su casa de Las Palmas.

El periódico ha accedido a los mensajes 'secretos' del exasesor de Ábalos, donde se pueden leer diversas conversaciones. Entre ellas, destaca la de Koldo con el empresario José Ruz, al que días después se le adjudicó una obra de 7 millones de euros. Koldo le dice a Ruz que cenará con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres en ese momento, y le envía la ubicación de su casa en Las Palmas.

Estas conversaciones se producen tiempo después de que Ábalos dejara de ser ministro, a fecha de principios de febrero de 2022. "El miércoles cenas con el presi de Canarias", le traslada Koldo al exministro. Para después decirle a Ángel Víctor Torres: "Mándame ubicación de tu casa por fa", a lo que Torres obedece al instante. Koldo se la reenvía a Ábalos, y esa misma noche se produciría la cena.

Torres ya estaba bajo sospecha

Pero no es la primera vez que Torres está en el foco. Mensajes a los que ha accedido Antena 3 Noticias también refuerzan esta supuesta relación. Durante la pandemia, Canarias compró mascarillas a una empresa de la que Koldo era intermediario: "Lo que quiero es que se pague ya de una vez lo suministrado", escribía Koldo a Torres. A lo que éste contestaba: "Yo he trasladado la excepcionalidad de esa factura. Estoy encima de ello".

El pago se lleva a cabo, y la relación se mantiene. Koldo: "Ángel, que agradezco muchísimo todo lo que has hecho", le traslada. El exasesor además le envía contactos como el de Aldama y le sigue recomendando empresas. Una relación que va consolidándose gracias, en parte, al compromiso de Koldo. Se ve en declaraciones como: "Es un gran político. Una gran persona. Es 100 veces mejor persona que político", aseguraba.

Ángel Víctor no niega las conversaciones. Asegura que mientras estuvo en el Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana hubo una relación. Pero los nuevos mensajes apuntan a que cuando Ábalos ya no era ministro ni Koldo asesor, seguían hablando.

