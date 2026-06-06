“Gracias por cuidarme y no soltarme nunca”: la emotiva declaración de amor de Chenoa a Àngel Llàcer

Aníbal Gómez llevaba desde la segunda gala asegurando que Àngel Llàcer encontraría un gran amor en la octava gala de la edición y él mismo ha sido el encargado de dar paso a uno de los momentos más emotivos de la historia de Tu cara me suena.

Después de una noche llena de pistas y misterio, Àngel Llàcer se ha colocado en el centro del plató con la mitad de un corazón y ha descubierto que la persona que lo completa no era otra que… ¡Chenoa!

La cantante le ha leído una carta a su amigo que ha hecho llorar tanto a él, como a los espectadores. “Quién nos iba a decir en 2001 que aquello iba a ser el principio de algo tan grande”, ha comenzado leyendo Chenoa, conteniendo la emoción.

Cada palabra de su carta estaba cargada de sentimiento, honestidad y agradecimiento y ambos nos han demostrado que no hay amor más grande que el de una persona que está a tu lado en las buenas y en las malas. ¡Revive este momento completo dándole al play al vídeo de arriba!

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