Víctor de Aldama habla en directo con Susanna Griso tras presentarse en la comparecencia de Leire Díez: "Esta señora ha ido a Ferraz a pactar su silencio"

La mañana de este miércoles la actualidad política dejaba un auténtico bombazo al finalizar la rueda de prensa de Leire Díez, conocida como 'la fontanera del PSOE'. El empresario Víctor de Aldama, considerado como el "nexo corruptor" por los investigadores de la trama del 'caso Koldo', llegaba a recibir un empujón del también empresario Javier Pérez Dolset cuando el primero se aproximaba a Leire y a él en busca de respuestas.

Susanna Griso interrumpía el programa en mitad de un debate que abordaba lo sucedido: "Víctor de Aldama, muy buenos días", y colocaba el altavoz del teléfono móvil cerca de su micrófono.

"Indignante y absurdo"

De Aldama aseguraba que se ha presentado por sorpresa en la comparecencia ante la prensa de Leire Díez, por las alusiones que ha hecho de él. Decía sentirse indignado y calificaba la situación de absurda. Pone en duda las afirmaciones de Leire de ser una periodista en medio de un trabajo de investigación: "Vosotros que sois periodistas, no vais amenazando o deseando la muerte de la gente, como ha hecho esta señora con el teniente coronel Balas (jefe de la UCO), y mi persona".

"Me he presentado para que me dijera qué le he hecho yo, o qué malversación tiene conmigo, o qué tiene contra mí para desearme que esté callado, o que ojalá esté bajo tierra", aseguraba Víctor de Aldama.

"Ya está bien que mientan a todo el mundo"

Cuando Aldama hacía preguntas a Leire Díez, ella, sorprendida se ha girado, dispuesta a abandonar el lugar, Él la seguí, cuando se ha interpuesto otro de los actores del esperpento, el empresario Javier Pérez Dolset: "El señor Dolset se ha puesto muy agresivo y me ha empujado".

Sin embargo, el propósito principal que esgrime De Aldama sería el siguiente: "Desmontar el paripé de esta gente ¡Que ya está bien! Ya está bien que mientan a todo el mundo".

Se refería a la visita de Leire a la sede socialista de Ferraz de un día antes: "Esta señora ha ido a Ferraz a pactar su silencio. A pactar que la coloquen en cualquier otro sitio, que la den cualquier otra cosa o que si no, va a hablar".

Negaba categóricamente Aldama haber mantenido ningún encuentro con 'fontaneros del PSOE', y al mismo tiempo acusaba a todos los implicados de falta de gallardía: "Este tipo de personas son cobardes".

Respecto al empujón que le propinaba Javier Pérez Dolset, De Aldama decía lo siguiente: "Un gorila, un macarra. Yo no le he hecho nada a este señor. Dice que va a denunciarme con acoso. A ver si es verdad...".

Una de las últimas frases que dejaba el empresario era de advertencia generalizada, aparentemente al PSOE o al Gobierno: "Deberían estar muy preocupados todos desde el minuto uno. Todo lo que he dicho va saliendo"

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.