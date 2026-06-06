"Es tu gala": Jesulín, protagonista del próximo programa de Tu cara me suena en Antena 3

La octava gala de Tu cara me suena ha sido una auténtica locura. Tras semanas quedándose a medio camino, Paula Koops por fin se ha llevado su primera victoria; mientras que María Parrado conseguía adelantar de nuevo a J Kbello para quedarse líder en la clasificación.

Ahora bien, la suerte parece seguir sin acompañar a Jesulín de Ubrique, que no logra despuntar en el programa. Una realidad que podría estar a punto de cambiar.

La próxima semana tendrá que imitar a M-Clan. Ahora bien, también es el responsable de elevar la actuación de su compañero Aníbal Gómez, que se pondrá en la piel del torero al ritmo de 'Toda'. De ahí que, según se puede ver adelantar a Manel Fuentes, esta puede ser la gala de Jesulín.

¿Le valdrá estre Training VIP para conseguir remontar en la clasificación? El próximo viernes, a las 22:00h, todo puede pasar en Tu cara me suena, en Antena 3.

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