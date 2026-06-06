Así arranca la penúltima noche de Audiciones de La Voz Kids: los equipos están a punto de completarse

Ya está todo listo para una nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids. La competición entra en una fase clave y los coaches comienzan a quedarse sin plazas en sus equipos, lo que convierte cada actuación en una auténtica prueba de fuego para los talents.

Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne saben que cada decisión puede marcar el futuro de sus equipos. Con las Audiciones llegando a su recta final, los coaches son más exigentes que nunca y cada giro de silla tiene un valor especial.

Las mejores voces kids del país volverán a subirse al escenario dispuestas a darlo todo por cumplir su sueño. La emoción, los nervios y las sorpresas estarán muy presentes en una gala donde cualquier nota puede ser decisiva y donde los equipos podrían quedar prácticamente cerrados antes de la última noche de Audiciones.

Los coaches apuran sus últimas plazas

Antonio Orozco y Edurne lideran actualmente la competición con 10 talents en sus equipos. Muy cerca se encuentran Luis Fonsi y Ana Mena, ambos con 9 artistas.

Con tan pocas plazas disponibles, cada actuación puede ser decisiva en la penúltima noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids.