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Así arranca la penúltima noche de Audiciones de La Voz Kids: los equipos están a punto de completarse

Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne afrontan una de las galas más decisivas de la edición de La Voz Kids. A las 22:00h en Antena 3.

Edurne en La Voz Kids

Arranca la penúltima noche de Audiciones de La Voz Kids: los equipos están a punto de completarse

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Celia Gil
Publicado:

Ya está todo listo para una nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids. La competición entra en una fase clave y los coaches comienzan a quedarse sin plazas en sus equipos, lo que convierte cada actuación en una auténtica prueba de fuego para los talents.

Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne saben que cada decisión puede marcar el futuro de sus equipos. Con las Audiciones llegando a su recta final, los coaches son más exigentes que nunca y cada giro de silla tiene un valor especial.

Las mejores voces kids del país volverán a subirse al escenario dispuestas a darlo todo por cumplir su sueño. La emoción, los nervios y las sorpresas estarán muy presentes en una gala donde cualquier nota puede ser decisiva y donde los equipos podrían quedar prácticamente cerrados antes de la última noche de Audiciones.

Los coaches apuran sus últimas plazas

Antonio Orozco y Edurne lideran actualmente la competición con 10 talents en sus equipos. Muy cerca se encuentran Luis Fonsi y Ana Mena, ambos con 9 artistas.

Con tan pocas plazas disponibles, cada actuación puede ser decisiva en la penúltima noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids.

Edurne, La Voz Kids

Avance exclusivo: ¿Conseguirá una de las últimas plazas disponibles en La Voz Kids?

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