Feijóo asegura que "desde Pegasus, la relación del Gobierno de España con el Gobierno marroquí muta"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha analizado la situación de Ceuta que "lleva 40 días con una crisis multifactorial, de seguridad y, por tanto de Europa y España". Asegura que su "reputación está muy afectada", desde el punto de vista económico y turístico.

Si fuera presidente del Gobierno, asegura que su objetivo sería "evitar que pase", además de "decirle a Marruecos que tenemos que parar esta agresión" y "comprometer el retorno de las personas que han entrado ilegalmente". Y para ello habría que "tomar nota para que esto no vuelva a ocurrir en ningún caso", es decir, "que la soberanía de un país no se subcontrata y la integridad nacional de un país no se negocia".

El líder de la oposición cuenta que los días que estuvieron en Ceuta "plantearon todas las medidas, pero el problema es que el presidente del Gobierno estaba de vacaciones". Asegura que plateó que era necesario establecer tres turnos de los funcionarios de extranjería para identificar a los mayores y filiar a los menores, además de "hacer una acción diplomática a la vez con Marruecos para aceptar esos retornos una vez cumplida la legislación".

En la misma línea sostiene que la Comisión Europea, el Reglamento Europeo "dice que Marruecos es un país seguro y que la legislación cuando se utilice la inmigración como instrumento que afecte al orden público la integridad territorial de un país, los retornos se pueden hacer de forma inmediata".

"No sabemos qué acuerdo se ha hecho con el Sáhara Occidental"

Feijóo manifiesta que "desde Pegasus, la relación del Gobierno de España con el gobierno marroquí muta y ahí hay un cambio a la totalidad de la estrategia diplomática y de relaciones con Marruecos". Y añade que "se pasa de traer al líder del Frente Polisario a España a no sabemos qué acuerdo, porque no pasó por Congreso o por Cortes, se ha hecho con el Sáhara Occidental".

Señala que en ese momento "hay un antes y un después" porque "el CNI no deja comparecer a la directora general en la Comisión de Secretos Oficiales", además de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "se niega a dar instrucciones y facilitar esa comparecencia".

La posición del Gobierno, en el caso de que sea presidente, sería explicar y votar en las Cortes, "cualquier decisión que adoptemos sobre el Sáhara Occidental": Cuando tengamos la información de qué es lo que unilateralmente ha acordado el señor Sánchez, con Marruecos tomaremos una posición al respecto y la trasladaremos a las Cortes, que es donde se toman las decisiones en política exterior. Al menos así se hizo durante toda la democracia española hasta que llegó Sánchez.

"La lealtad conlleva reciprocidad"

Feijóo explica que el interés del Partido Popular "es tener las mejores relaciones con nuestro vecino", lo que "conlleva lealtad" y "la lealtad conlleva reciprocidad", la cual "consiste en que la frontera entre dos países es responsabilidad de los dos países".

"Marruecos sabe que nosotros, como Unión Europea, tenemos que blindar la frontera europea y que Ceuta es una frontera europea", subraya. Y señala que si el gobierno marroquí "no cumple las obligaciones que el presidente del gobierno de España tiene que cumplir en la relación de respeto con Marruecos, tenemos que actuar y tenemos que responder".

"Nunca he visto una crisis peor gestionada"

El líder del PP asegura nunca haber visto "una crisis peor gestionada", así como "una falta de rigor del presidente del Gobierno de cualquier país de la Unión Europea". "¿Hay una indolencia por parte del gobierno desde el año 2021? Por supuesto", afirma.

"El señor Sánchez no es el Moisés en la democracia española. Ningún presidente del gobierno le han invadido Ceuta", explica y añade que "ningún presidente" se iría "de vacaciones de forma constante y continua" "después de una invasión".