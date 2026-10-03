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El jefe de la patronal, Antonio Garamendi, duda de la legalidad de una huelga general sin conflicto laboral

El líder del PP se compromete a no permitir otra legislatura sin Presupuestos, promete aprobar un plan de vivienda en el primer mes de Gobierno y construir un millón de casas.

El jefe de la patronal, Antonio Garamendi, duda de la legalidad de una huelga general sin conflicto laboral

El jefe de la patronal, Antonio Garamendi, duda de la legalidad de una huelga general sin conflicto laboral | Atresmedia

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Carmen Chao
Carmen Chao
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El Foro La Toja ha cerrado este sábado su edición con la política española marcada por tres asuntos: la falta de Presupuestos, la crisis de la vivienda y el futuro de la legislatura. Las intervenciones de Antonio Garamendi, Josep Borrell y Alberto Núñez Feijóo han puesto el foco en la situación política y económica del país.El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha referido a la posibilidad de una huelga general vinculada a la vivienda y ha cuestionado su legalidad si la convocatoria no responde a un conflicto de carácter laboral. Garamendi ha defendido el derecho a la movilización, pero ha advertido de las consecuencias de una convocatoria que, a su juicio, “no se ajuste al marco legal”.

La vivienda tema central en el Foro La Toja

La vivienda ha centrado también parte de la intervención de Josep Borrell. El exalto representante de la Unión Europea ha lamentado “que los decretos del Gobierno en esta materia no hayan salido adelante en el Congreso”. Borrell ha señalado que la necesidad de esas medidas “parecía evidente” y ha mostrado su pesar por el rechazo parlamentario. Pero el discurso con mayor carga política ha sido el de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha reclamado directamente la convocatoria de elecciones y ha situado la ausencia de Presupuestos y la vivienda entre las prioridades de su alternativa de Gobierno.

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Feijóo ha pedido a Pedro Sánchez que deje de “amagar” con llamar a los españoles a las urnas y que convoque elecciones. “No pido elecciones por revanchismo. Les pido porque mi país no aguanta más”, ha afirmado. El líder popular se ha comprometido además a que España no vuelva a terminar una legislatura sin Presupuestos. Su propuesta pasa por modificar la legislación para que, una vez agotada una primera prórroga presupuestaria sin nuevas cuentas aprobadas, se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones. La vivienda ha ocupado buena parte de su discurso. Feijóo ha defendido que el problema se resuelve aumentando la oferta y ha anunciado un plan para construir un millón de viviendas.

Medidas concretas

El dirigente del PP se ha comprometido a aprobar ese plan durante el primer mes de un eventual Gobierno. La propuesta incluye medidas fiscales para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, una cuenta de ahorro con ventajas fiscales y avales de hasta el 100% del precio para completar las exigencias bancarias. Para los inquilinos, ha planteado aumentar la oferta pública y privada y aplicar desgravaciones en el IRPF en función de la renta. También ha defendido más vivienda social para las personas vulnerables y mayor seguridad jurídica para los propietarios. Feijóo ha vinculado su plan de construcción con la creación de empleo y ha estimado que podría generar alrededor de 600.000 puestos de trabajo. Su intervención ha terminado con una nueva apelación a las urnas. “Yo no puedo prometer un mundo sin desorden, pero sí puedo prometer poner orden en la política española”, ha afirmado.

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