Carmen Lomana también inició los trámites para tener un hijo por gestación subrogada pero lo paró al morir su marido: “Mi cabeza no estaba para ponerme a criar un niño”

La noticia de la nueva maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada en Miami está generando mucha polémica y reacciones. La más sorprende hasta ahora ha sido la de Carmen Lomana. La socialité se ha abierto en canal ante Susanna Griso en Espejo Público al confesar que ella misma ya intentó tener un hijo por gestación subrogada. Fue durante los últimos años de vida de su marido Guillermo. Carmen tuvo que ser operada tras un embarazo extrauterino: "Me tuvieron que operar de urgencia porque yo me estaba muriendo y el médico, que era bastante bestia, me cortó las dos trompas".

Carmen comienza, dice, un calvario de fecundaciones in vitro por todo el mundo: "Me hice 5. La primera fue en Inglaterra porque era el primer sitio donde habían conseguido que naciera una chica por fecundación in vitro. Pasé también por Paris. Sufrí mucho porque te hormonan muchísimo", recuerda.

Su marido, al verla tan estresada, le dijo que pararan y comenzó a informase sobre la gestación subrogada: "Nos dijeron que se hacía en California. Lo podíamos hacer con el semen de mi marido y el óvulo de otra mujer. Yo le dije: "Para mí el hecho de que sea tuyo es mío también", señala. Pero ese sueño se trunca al fallecer Guillermo en un accidente de coche. Aun así, la clínica le da la oportunidad de seguir adelante con la gestación al estar el semen de su marido congelado: "Yo en este momento no me siento capaz de tener un hijo porque yo lo quería tener con él. Mi cabeza tampoco estaba para ponerme a criar un niño. Yo no quería tener un hijo que cubriera las carencias que yo tenía en este momento, que estaba hecha polvo. Quería tener un hijo en un momento de alegría".

Carmen, sobre Ana Obregón: "Es el semen de su hijo"

Carmen reconoce que la noticia de la maternidad de Ana Obregón no le ha dejado indiferente. Entiende que Ana estará feliz con su hija pero no está de acuerdo con la decisión: "Es estar utilizando una niña, en este caso" para llenar un vacío muy grande. La socialité se atreve a asegurar quién podría ser el padre de la pequeña: Aless, el hijo fallecido de la artista: "Yo de lo que estoy segura es que a esta mujer portadora la han inseminado con el semen de su hijo. Lo tengo claro porque es lo único que veo que tiene una razón de ser. Ana va a ser abuela y Lequio también. Pienso que ella, en su desesperación, habrá pensado que era una forma de seguir teniendo a su hijo".

Carmen, en su reflexión, intenta empatizar con Ana, ponerse en su lugar, pero sigue sin comprenderlo: "Es todo tan raro, ética, moralmente, sociológicamente… Yo humanamente la entiendo y si eso le hace feliz… pero hay que pensar en esa niña. Esa niña va a estar muy cuidada, muy querida. Ana tiene hermanas, tiene sobrinos… Lo difícil va a ser cuando tú tengas 79 años, 80, 85, tener una hija adolescente… Es que hay una diferencia generacional que cómo la vas a comprender. Y ella dirá ‘bueno yo ahora tengo que estar cuidando a esta madre-abuela’ que por muy bien que estés los años te pesan".

La colaboradora de Espejo Público advierte a la artista: "Lo que no quiero es que diga ‘yo ahora tengo esta niña como una muñequita para jugar y pasármelo bien, ya no estoy sola’. No, los seres humanos hay que echarlos al mundo para hacerlos felices”.