Mauricia, madre sexagenaria. "Si yo fuera Ana Obregón no me quitarían a mis hijos, con ella no se van a atrever"

La pesadilla de Mauricia Ibáñez comienza hace seis años. El 14 de febrero de 2017 y a sus 64 años se convierte en madre de dos mellizos gracias a una fecundación in vitro a la que se somete en Estados Unidos.

Pero a tan sólo dos días del nacimiento de sus pequeños, el personal de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León se personificaron en el hospital Recoletas de Burgos donde aún estaba Mauricia. "Yo les dije que se fueran, que no iba a firmar ninguna resolución estaba convaleciente con una cesárea" relata.

En abril de ese mismo año, cuando los bebés cumplen 2 meses y medio esos mismos Servicios Sociales le quitan a los niños y asumen su tutela. Alegan que Mauricia no garantiza la protección de sus hijos ni que tampoco cumple con unas condiciones óptimas para mantenerlos.

¿Es Mauricia apta para cuidar a sus hijos?

El doctor y especialista psiquiatra José Carlos Fuertes, quien ha seguido el caso desde el primer momento, emite un informe favorable para la madre de los pequeños, alegando que Mauricia no presenta trastorno de la personalidad grave "no es una enferma mental y es apta para cuidar a sus hijos desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico", afirma el profesional.

Ante lo historia de Mauricia y la maternidad a través de la gestación subrogada de Ana Obregón, un equipo de Espejo Público habla con Mauricia sobre el caso "me parece muy bien lo que ha hecho y todo mi apoyo para Ana Obregón" expresa la sexagenaria.

Mauricia habla del factor de la edad, algo que es crucial para la determinación de los Servicios Sociales "Ana con 68 años, yo con 64, pero ella va a tener suerte porque los Servicios Sociales no se van a atrever a meterse con ella", afirma convencida.

"Los primeros años ya no vuelven"

A Mauricia lo único que le reconforta es que sus mellizos están en una buena familia de acogida "la familia acogedora mejor imposible pero desgraciadamente los primeros seis añitos de mis niños ya me los he perdido, eso ya no vuelve", confiesa.

"Mamá Mauri" es como llaman los niños a Mauricia, quien se consuela viéndoles en este momento tan sólo un día a la semana durante 2 horas. Una madre coraje que reitera que no dejará de luchar por la custodia de sus hijos.