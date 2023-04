Carmen Cervera niega haber aconsejado a Ana Obregón con la gestación subrogada: "Estoy feliz por ella"

Carmen Cervera, baronesa Thyssen, es amiga íntima de Ana Obregón desde hace años. Ella misma recurrió también a la gestación subrogada para tener a sus mellizas. En los últimos años se ha especulado con que el donante de esperma que dio lugar a sus hijas fue su propio hijo. Un extremo que la baronesa nunca ha confirmado. Carmen Cervera sí ha contado que sus hijas saben quién es su padre y que es el mejor que las niñas podrían tener.

La baronesa ha hablado públicamente por primera vez de la maternidad subrogada de Ana Obregón. Le parece "genial" que Obregón haya llevado a cabo esta práctica y se ha mostrado "muy feliz por ella". Niega haber aconsejado a Ana Obregón sobre la gestación subrogada. "Ya hablaremos, le he mandado felicidades", apunta.

"Lo de Ana Obregón es un intento por mantener la línea de una persona que ha fallecido por una tragedia"

Apunta el colaborador Chapu Apaolaza que el tema de Ana Obregón tiene un enfoque no apto para este asunto porque "es delirante". "Hablamos, no solo de que es una persona mayor que no me parece mal, sino quizás de un intento de mantener la línea de una persona que falleció por una tragedia", señala.

Él mismo cuenta que perdió a su padre cuando tenía 20 años, "que son 1.000 domingos que son los que tendrá esta niña con Ana Obregón". "Yo no cambiaría a mi padre por uno menos longevo. Esto es así la vida es extraña y es misteriosa", mantiene.

En el caso del periodista Jesús Ortega cree que hay que regular la gestación subrogada por casos como este que "vienen de un problema psicológico de esta persona". "Para comprar un perro tienes que hacer un test psicológico increíble y para ser titular de una gestación subrogada tendrías que pasar unos exámenes estrictos".